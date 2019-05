Il rogo del migrante con sette identità | brucia una casa e uccide due donne 

Mirandola - il nordafricano che ha appiccato l'incendio era irregolare : dov'era poco prima del rogo : Non doveva essere in Italia il giovane nordafricano che questa notte ha dato fuoco al comando della Polizia municipale di Mirandola, nel Modenese, per il quale sono morte due persone e almeno venti sono rimaste intossicate. A confermarlo è stato anche il sindaco della città, Marino Benatti, secondo

Mirandola - uomo dà fuoco alla sede dei vigili : due morti. Le foto del rogo : Mirandola, uomo dà fuoco alla sede dei vigili: due morti. Le foto del rogo Due donne morte, un'anziana e la sua badante, due feriti gravi e 16 persone intossicate. Questo il bilancio dell'incendio appiccato nel Modenese. Individuato il presunto responsabile del gesto, un ragazzo di origine marocchina. Salvini: "Tutti a ...

Partorisce nel "boschetto della droga" di rogoredo. Bimbo in astinenza : Ha partorito in una cascina diroccata, di notte, poco dopo aver assunto una dose di droga. È accaduto a Milano, nella famigerata zona del “boschetto dello spaccio” di Rogoredo: protagonisti della storia una mamma 28enne di origini ucraine e il suo bambino, già in astinenza da eroina. Lo riporta il Corriere della Sera.Secondo quanto riferito dal 118, la madre aveva assunto droga in gravidanza, e quindi è stata ...

Mirandola - rogo nella sede della polizia locale : due donne morte : Le vittime sono un'ottantenne e la sua badante. L'esplosione avrebbe ferito gravemente altre due persone, 16 gli intossicati. Il fuoco sarebbe stato appiccato da giovane straniero arrestato a pochi metri dalla palazzina

Modena - rogo nella sede della polizia locale : due morti : L'esplosione avrebbe ferito gravemente altre due persone, 16 gli intossicati. Il fuoco sarebbe stato appiccato per vendetta da uno straniero

Boschetto rogoredo - la madre manager in cerca della figlia : «È un inferno in Terra» : Il racconto: «È stato il giorno più brutto della mia vita, ragazzi con le siringhe ancora infilate nel braccio e nelle gambe». Intanto sono esauriti i posti disponibili al ricovero di sollievo e nelle comunità

Vittorio Veneto - si ritira dalle elezioni comunali il leghista delle frasi choc sui migranti e sul rogo dei libri di Gramsci : Quelle frasi razziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di Vittorio Veneto, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Ha ritirato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: ...

Eurogol di Belotti - rimonta pazzesca del Torino contro il Sassuolo : 3-2 e grande spettacolo [FOTO] : 1/30 Claudio Grassi/LaPresse ...

Salone di Torino - escludere un editore è l’equivalente del rogo dei libri : È a Nicola Lagoia in quanto direttore del Salone del Libro di Torino che vorrei rivolgermi. Con piglio socratico, al di là degli schiamazzi scomposti che si succedono in questi giorni. Caro Lagoia, non è sconvolto dal fatto che si sta verificando a Torino l’equivalente di ciò che un tempo era il rogo dei libri? E che in nome della lotta alle idee fasciste, si stanno di fatto approvando i peggiori metodi squadristi? Il fascismo sta ...

rogo nella discarica di natura dolosa. Raggi : «Roma sotto attacco della criminalità» : «Roma è sotto attacco di una criminalità che continua ad agire contro i cittadini. Questa volta è andata a fuoco una discarica abusiva alla periferia est di Roma....

Migrante muore nel rogo della sua baracca nel ghetto di Foggia : Un Migrante è morto all'alba di oggi nell'incendio della baracca in cui dormiva all'interno del ghetto del Cara di Borgo Mezzanone a poca distanza dal centro di accoglienza ad una decina di chilometri da Foggia. Le fiamme, scoppiate quasi certamente per un corto circuito, hanno sorpreso il Migrante nel sonno che è morto carbonizzato. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del fuoco, polizia, carabinieri e unità del 118. La baracca ...

Foggia - rogo nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. Giovane del Gambia muore carbonizzato : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si sta indagando. La vittima è un ragazzo di 26 anni originario del Gambia che da poco tempo si era trasferito ...

Notre Dame - le ammissioni dell’impresa : “Gli operai fumavano sulle impalcature”. Ma gli inquirenti : “Non è causa del rogo” : Gli operai impegnati nel cantiere allestito attorno alla guglia della cattedrale di Notre Dame fumavano sulle impalcature, violando le norme. Lo ha ammesso Le Bras Frères, la società edile che ha montato le impalcature del cantiere. L’azienda esclude però che il comportamento dei dipendenti abbia provocato l’incendio che ha gravemente danneggiato l’edificio. Il portavoce dell’impresa Marc Eskenazi ha infatti dichiarato all’agenzia ...

Incendi Notre Dame : 8 francesi su 10 “colpiti” dal rogo della Cattedrale : Da un sondaggio realizzato dall’istituto BVA per radio RTL è emerso che 8 francesi su 10 si dicono “colpiti” dall’Incendio che lo scorso 15 aprile ha devastato la Cattedrale parigina di Notre–Dame. Secondo lo studio, l’83% dei francesi ha dichiarato di essersi sentito colpito dall’accaduto. L'articolo Incendi Notre Dame: 8 francesi su 10 “colpiti” dal rogo della Cattedrale sembra essere il ...