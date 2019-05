THE DARK PICTURES ANTHOLOGY MAN OF MEDAN | Data di uscita annunciata

gamerbrain

(Di martedì 21 maggio 2019) BANDAI NAMCO Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di confermare che il primo titolo di The, Man of, sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. Man ofè prenotabile da oggi e (presso alcuni rivenditori selezionati) sarà possibile ottenere l’accesso fin dal giorno di lancio, come bonus pre-order, al Curator’s Cut, un percorso alternativo con una nuova prospettiva. Sbloccabile dopo aver completato il gioco almeno una volta, il Curator’s Cut (che sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i giocatori in unasuccessiva) offre: Una nuova prospettiva con personaggi alternativi negli scenari già giocati. Nuove scelte e decisioni in ogni scena in grado di poter cambiare la storia in diversi modi. Nuove scene e nuovi segreti ...

