Ginnastica artistica | World Challenge Cup 2019 | i convocati dell’Italia per la tappa di

(Di martedì 21 maggio 2019) L'Italia dellatorna in pedana a livello internazionale a oltre un mese di distanza dagli Europei di Stettino. Tre azzurri parteciperanno infatti alla secondadellaCup che andrà in scena a Osijek (Croazia) dal 23 al 26 maggio: Andrea Cingolani, Paolo Principi e Jacopo Gliozzi cercheranno di mettersi in mostra in questo appuntamento valido per il circuito minore a livello mondiale. Il programma è il consueto: giovedì e venerdì spazio alle qualificazioni, nel weekend si disputeranno le finali di specialità. I nostri ginnasti saranno seguiti dal tecnico Sergiy Kasperskyy e dall'ufficiale di gara Diego Lazzarich.ITALIACUP A OSIJEK: Andrea Cingolani Paolo Principi Jacopo Gliozzi

