Ritorno in Rai di Fiorello | rumors sui costi e lui si irrita

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Redazione Via Facebook scherza sulle notizie trapelate Come era prevedibile,non ci sta. Nei giorni scorsi era circolata la notizia, vera, che lo showman era in trattativa per unin Rai, un progetto multipiattaforma. Ma appena si sono fatti trapelare i possibili compensi (17.000 euro a intervento su Raiplay e 100.000 per le seconde serate), si èto e, forse, ha fatto saltare il progetto. Al suo solito scherzando, senza far capire bene le intenzioni. «Ragazzi, non posso! Il mio pubblico che può pensare? 17mila euro per due minuti? Ti svendi per così poco!! Intanto io mi vendo 20mila euro, ma per un minuto, poi scatta la tariffa e ne voglio il doppio... Dovete scrivere le cose per come sono. Io come Ronaldo, ho ordinato una Bugatti da 11 milioni di euro...». Così, sul suo profilo Facebook, ha commentato: «Si parla di Fazio... Mi hanno fatto entrare in questo ...

Castruccio64 : RT @Ilconservator: Da male in peggio. Fiorello in Rai, il ritorno a suon di cachet più alto di quello di Fazio - leonardometalli : Arbore ipnotizza e travolge Milano. E annuncia il ritorno in Rai - - BinDavide : @AleAntinelli Voi della Rai avete imposto di giocare le semifinali di Coppa Italia con andata e ritorno a due mesi… -