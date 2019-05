Gf | Francesca De André è una furia | Io sono schifata Questo bagno è un

Mila Suarez contro Francesca De André : “Sto male. Bullismo e razzismo sono reati” : Mila Suarez sta male: l’ex concorrente del Gf 16 vuole denunciare Francesca De André Mila Suarez al Grande Fratello 16 si è più volte scontrata con Francesca De André. Durante le loro discussioni, all’interno della Casa, sono spesso volate parole grosse che, nella maggior parte dei casi, hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori. Adesso […] L'articolo Mila Suarez contro Francesca De André: “Sto male. Bullismo e ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre due orrori nel bagno : "Un porcile" : Francesca De Andrè ha dovuto fare una raccapricciante scoperta nel bagno del Grande Fratello. La nipote di Faber ha trovato la stanza in condizioni disastrose, con un assorbente usato lasciato in bella mostra: "Io sono schifata - si è lamentata la ragazza - Ma che è un porcile? Ma nemmeno nei bagni

GF16 - Guendalina Canessa al fidanzato di Francesca De Andrè : "Ho saputo alcune cose - non voglio doverti spezzare il braccino" : Vi avevamo già parlato della presunta scappatella di Giorgio Tambellini, attuale fidanzato di Francesca De Andrè - concorrente del Grande Fratello 16 che - dopo essere stato paparazzato con una bella ragazza bionda è stato stavolta fotografato e ripreso in un video (che Barbara D'Urso ha dichiarato mostrerà questa domenica a Domenica Live) con una prorompente mora, tale Francesca Gottardi, ex compagna di Francesco Oppini, figlio di Alba ...

GF16 - Francesca De Andrè tradita nuovamente dal fidanzato? Ecco le foto - forse c’è un bacio : Francesca De Andrè sta per ricevere una nuova batosta amorosa, alcune foto mostrano il suo fidanzato in compagnia di una mora Si complica la situazione amorosa di Francesca De André. Dopo il chiarimento col fidanzato Giorgio al Grande Fratello 16 spuntano nuove foto del ragazzo con un’altra. Questa volta non Rosi, la bionda influencer che … Continue reading GF16, Francesca De Andrè tradita nuovamente dal fidanzato? Ecco le foto, forse ...

Mattino 5 - Franco Terlizzi furioso con Francesca De Andrè : 'Lei è una maleducata' : Questa mattina durante una nuova puntata di Mattino 5, tra la parterre degli ospiti sono tornati Franco Terlizzi e Cristian Imparato. L’ex pugile ha commentato lo scontro avvenuto tra Michael Terlizzi e Francesca De Andrè. Per chi se lo fosse dimenticato, nelle scorse ore Michael è rimasto piuttosto perplesso sulla nomination di Francesca. Quest'ultima prima ha cercato di spiegare le sue ragioni. In un secondo momento ha fatto capire che molti ...

GF16 - Francesca De Andrè offesa ancora una volta da un vip che sta fuori la casa : Grande Fratello, la concorrente che più fa parlare di sè è la De Andrè che sta ricevendo critiche da ogni dove. Questa volta le offese e le critiche arrivano da un altro personaggio televisivo, il padre di Michael Terlizzi Giorni non proprio semplicissimi questi per Michael Terlizziall’interno della casa più spiata dagli italiani. Il motivo? il … Continue reading GF16, Francesca De Andrè offesa ancora una volta da un vip che sta fuori la ...

Grande Fratello - le corna in diretta. Francesca De Andrè tradita : scoperta devastante. Ci sono foto e video : Francesca De Andrè è stata tradita o no dal fidanzato? La situazione è complicata. Dopo un primo chiarimento con il fidanzato Giorgio al Grande Fratello spuntano nuove foto del giovane con una ragazza. Questa volta però non sarebbe Rosi, una bionda influencer ma una mora misteriosa che forse si chia

Il fidanzato di Francesca De André bacia una mora : foto e video a Domenica Live : A Domenica Live altre foto e video del presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André Si complica la situazione amorosa di Francesca De André. Dopo il chiarimento col fidanzato Giorgio al Grande Fratello 16 spuntano nuove foto del ragazzo con un’altra. Questa volta non Rosi, la bionda influencer che ha avuto una lunga discussione […] L'articolo Il fidanzato di Francesca De André bacia una mora: foto e video a Domenica Live ...

Grande Fratello 16 - Gennaro sempre più vicino a Francesca de Andrè : "Hai bisogno d'amore" : L'atmosfera malinconica e romantica di Caruso di Lucio Dalla porta Gennaro e Francesca ad un altro momento di tenerezza tra i due nella casa del Grande Fratello. Tenerezze, baci e abbracci nella stanza da letto.Il ragazzo napoletano la guarda negli occhi e le sussurra nell'orecchio: "Sei una persona che ha tanto bisogno d'amore, affetto e di persone che ti vogliono bene. Mi sei arrivata dentro" lei sorride senza parlare, uno sguardo e ...

Guendalina Canessa e il dietrofront al Grande Fratello 2019 : «Mi manca Francesca De Andrè. Ho fatto qualcosa di impensabile» : “Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E’ tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei all’interno della Casa, è vero che sono passati 12 anni e mi ero quasi dimenticata, sei dentro a una bolla”, Guendalina Canessa è uscita dal Grande Fratello 2019 dove è entrata come “disturbatrice” all’insaputa degli altri reclusi, che pensavano fosse una ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si rovina da sola : "Ci dissociamo" - verso il disastro economico : Il comportamento e le affermazioni di Francesca De Andrè le stanno procurando nemici dentro e fuori la casa. Dopo aver definito, litigando con Mila Suarez, la modella marocchina "scimmia" numerose sono state le critiche che le sono state rivolte. Giunge nuova però la risposta da parte del brand di u

GF16 - Guai per Francesca De Andrè - il suo comportamento le costa caro : Grande Fratello 16, per colpa del suo comportamento, Francesca De Andrè ha perso un brand sponsor Accusata di razzismo e bullismo, Francesca De André sta facendo molto discutere durante quest’ultima edizione del “Grande Fratello” di cui è una delle protagoniste assolute. Nonostante le richieste dei follower del programma di squalificarla per gli epiteti pesantissimi usati contro Mila Suarez, … Continue reading GF16, Guai per Francesca De ...

Grande Fratello 16 - marchio d'abbigliamento contro Francesca De Andrè : "Non crediamo negli insulti gratuiti" : Il comportamento di Francesca De Andrè, tenuto all'interno della casa del 'Grande Fratello 16', ha spinto un noto marchio d'abbigliamento a pubblicare, sui propri social, una nota per dissociarsi da tutto quello che è stato mandato in onda nelle ultime settimane. Grande Fratello 16, Francesca De André contro Michael Terlizzi: 'Basta fare la vittima, sei un disco rotto' prosegui la ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè è infastidita da Gennaro Lillio? : Francesca De Andrè si confronta con Gennaro Lillio e prende le distanze L’ultima puntata del Grande Fratello ha finito per destabilizzare Francesca De Andrè. A distanza di diversi giorni dalla diretta del reality, la ragazza continua a pensare e ripensare a quanto accaduto in puntata e a non mandar giù alcune cose. In particolare l’amicizia con Gennaro Lillio, a sua detta travisata, e gli attacchi ricevuti dagli opinionisti in ...