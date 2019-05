Nintendo | è ora disponibile il programma Game Voucher

Redout è ora disponibile su Nintendo Switch! : 34BigThings è lieta di annunciare che Redout, il gioco di corse del 2016, è ora disponibile su Nintendo Store per Nintendo Switch! Questa versione include anche tutti i DLC precedentemente rilasciati in un unico pacchetto. “Questa edizione del gioco è un vero e proprio tesoro di contenuti.” – afferma Giuseppe Enrico Franchi, Lead Game Designer di 34BigThings – “60 tracce, 28 veicoli, oltre 100 eventi di carriera, ...

Nintendo all'E3 2019 con Direct - presentazioni video e giochi non ancora annunciati in uscita entro marzo 2020? : Il futuro di Nintendo sembra a dir poco interessante se teniamo conto di alcune informazioni che arrivano direttamente dalla voce del presidente Shuntaro Furukawa.Come riportato da Nintendo Everything infatti, Furukawa ha rivelato i piani per l'E3 2019 e non solo dato che ha confermato come le sorprese non mancheranno di certo all'interno di questo anno fiscale che si concluderà a marzo 2020. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle dichiarazioni ...

Cuphead è ora disponibile per Nintendo Switch in tutta la sua spietata bellezza : Cuphead è disponibile da oggi anche per Nintendo Switch, la celebre console ibrida della grande N capace di tenerci compagnia praticamente in ogni dove.Il gioco, originariamente uscito per PC e Xbox One, è stato trasposto sulla console Nintendo con un porting di qualità: potremo infatti godere dei 60 fps sia in modalità dock che in quella portatile. Possiamo quindi aspettarci una esperienza di gioco di prima qualità sia in mobilità che sulla TV ...

Ancora conferme per Nintendo Switch Mini - la versione economica in uscita in autunno? : Il futuro di Nintendo potrebbe fare rima con Nintendo Switch Mini. O almeno quello prossimo, con il colosso di Kyoto pronto a lanciare sul mercato una revisione più piccola ed economica della sua ultima console, che già si era fatta distinguere per la sua peculiare natura ibrida. Switch permette infatti di giocare sia in portabilità che collegati al televisore di casa, puntando fortemente sul divertimento in movimento - e in compagnia! Da mesi, ...

Da ora Reggie Fils-Aimé non è più il presidente di Nintendo of America : A febbraio, Reggie Fils-Aimé ha annunciato che avrebbe abbandonato il suo ruolo di presidente di Nintendo of America il 15 aprile. Da allora il tempo è trascorso e ora siamo arrivati ​​proprio a quel giorno.La prima volta in cui abbiamo visto Reggie uscire sul palco dell'E3, era il lontano 2004. Fino ad oggi è passato molto tempo ed è sicuro dire che Reggie è diventato quasi un sinonimo della compagnia negli ultimi 15 anni, perciò ...

Nuova Nintendo Switch in arrivo nel 2019? Ecco quali gli aspetti da migliorare : Un successo planetario indiscutibile quello riscosso sin dal giorno del lancio da parte di Nintendo Switch, la piccola console ibrida del colosso giapponese che ha praticamente monopolizzato le attenzioni di chi era precedentemente alla ricerca di un dispositivo che coniugasse le performance di una console da salotto con l'ergonomia e la praticità di un device handheld. Chiaramente a distanza di diversi anni (tre, per la precisione) non potevano ...

Youtubers Life OMG! Edition ora disponibile per Nintendo Switch : Raiser Games e U-Play sono fieri di annunciare che Youtubers Life OMG! Edition è oggi disponibile in Europa per Nintendo Switch. Questa edizione fisica è stata molto richiesta dai fan, ma non è tutto – per celebrare il lancio di Youtubers Life OMG! sarà presto disponibile un aggiornamento per Nintendo Switch! Questo update, già disponibile su Steam, Xbox One e PlayStation 4, include miglioramenti al ...

Darksiders Warmastered Edition è ora disponibile per Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che Darksiders Warmastered Edition è ora disponibile su Nintendo Switch e può essere vostro per € 29,99 sia digitalmente che nei negozi.Se, invece, volete giocare il titolo su altre piattaforme, Darksiders Warmastered Edition è disponibile anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Ecco la descrizione ufficiale del gioco:Leggi altro...

Gli utenti Twitch Prime possono ora ottenere 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online : Se siete possessori di Switch con un abbonamento Amazon Prime, ci sono ottime probabilità che vi interesserà l'ultima offerta in arrivo su Twitch Prime: un abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online.Come riporta Eurogamer.net, i membri Twitch Prime possono ora consultare la pagina dell'offerta e richiedere immediatamente tre mesi di Nintendo Switch Online. Tuttavia, dovrete attendere 60 giorni dopo la richiesta iniziale per i restanti nove ...