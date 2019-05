Traffico Roma del 13-05-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2019) VIABILITÀLUNEDI 13 MAGGIOORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO CODE TRAIL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.PROPRIO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALT DEL RACCORDO DA OGGI PER LAVORI SUL SOTTOPASOO SEGNALIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU AVANTI TRA LA MAGLIANA A TRATTI FINO ALL’ARDEATINA . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO LO SV DI TOR CERVARA INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO. CODE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E POI DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO LO STADIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIA LA SPEZIA ...

GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - via Marmorata altezza Piramide Cestia #traffico rallentato causa #incidente - PLRomaCapitale : #Roma - via Cristoforo Colombo altezza viale dell'Oceano Atlantico #traffico rallentato causa #incidente in direzione Centro - PLRomaCapitale : #Roma - via Marmorata altezza Piramide Cestia #traffico rallentato causa #incidente -