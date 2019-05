Maltempo | ponti ancora chiusi per la piena del Secchia a Modena

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ladel fiumecomporta che i‘Alto’ e dell’Uccellino restinoanche la prossima notte e non e’ certo che la riapertura possa avvenire domattina. A comunicarlo, in una nota, e’ l’amministrazione comunale modenese: “Il monitoraggio proseguira’ per tutta la notte e domattina all’alba si fara’ il punto ma, visto l’andamento della, e’ molto improbabile la riapertura nella prima mattinata di martedi’ 14 maggio. Rimangonoin via precauzionale anche il ponte di via Curtatona, sul torrente Tiepido, e quello di Navicello vecchio, sul Panaro, di competenza della Provincia. In serata, a partire dalle 21, sara’ chiuso nuovamente per circa un’ora il ponte di via Gherbella per consentire ad Aipo di ripulire il corso d’acqua dai rami che potrebbero rallentare il ...

Viminale : #Secchia e #Panaro in piena per il #maltempo. La prefettura di Modena attiva nella notte il Centro Coordinamento So… - SecolodItalia1 : Maltempo, è allerta rossa in Emilia Romagna: ponti chiusi, si temono esondazioni - zazoomblog : Maltempo piena del Secchia nel Modenese: i ponti restano chiusi - #Maltempo #piena #Secchia #Modenese: -