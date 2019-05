L’alleanza tra grillini e leghisti è morta | Giancarlo Giorgetti vola in Europa

Arriva il primo trailer di The handmaid’s tale 3 - L’alleanza tra June e Serena sconvolgerà Gilead? : Manca poco più di un mese al ritorno del drama distopico più angosciante degli ultimi anni, e Hulu ha deciso di rendere l'attesa ancora più dura presentando fin da ora il primo, densissimo trailer di The handmaid's tale 3. Il finale della seconda stagione aveva già sconvolto le previsioni degli spettatori per via della decisione di June (Elisabeth Moss) di restare a Gilead e affidare la sua neonata a Emily (Alexis Bledel), messa al sicuro su ...