Aggressione giornalista Rai | chiesto processo per moglie del boss Caldarola

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Maria Girardi L'inviata del Tg1 Maria Grazia Mazzola fu prima minacciata pesantemente e poi venne colpita al volto con un pugno È statoil rinvio a giudizio per la 44enne Monica Laera,delbarese Lorenzoritenuto vicino ai vertici del clan mafioso del capoluogo pugliese Strisciuglio. La richiesta della Procura nei confronti della donna, colpevole dell'ai danni dellaRai Maria Grazia Mazzola, vede contestati i reati di lesioni personali e minacce con l'aggravante mafiosa. L'increscioso episodio avvenne il 9 febbraio dello scorso anno durante la registrazione di un servizio sul quartiere Libertà. La cronista del Tg1 cercò di intervistare l'accusata nei pressi di un'abitazione, a poca distanza dalla parrocchia del Redentore. In particolare Mazzola chiese informazioni sui procedimenti penali in corso nei confronti del figlio ...

LeonardoBalda : @TgLa7 Protesta? Ora urlare 'ti stupro' è una protesta? Il giornalista che ha scritto questo twit è parte del probl… - fabioiov : Davanti all'aggressione di un manipolo di vigliacchi fascisti, il ministro dice al giornalista: 'A proposito di sic… - baritoday : Aggredì giornalista Rai per strada, colpendola al volto: chiesto processo per la moglie del boss Caldarola… -