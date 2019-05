Nomine Ue | Conte | ' metodo capilista' è un criterio ma non l' unico

Conte : a Sibiu primo confronto sulle Nomine a nuovi vertici Ue : Sibiu, Romania,, 9 mag., askanews, - Il vertice informale dei leader Ue a Sibiu, in Romania, è stato un'occasione, come ci si attendeva, per parlare anche delle prossime nomine per il rinnovo dei ...

Ue - Conte : su Nomine "l'Italia vuole recitare il ruolo che le spetta" : Dobbiamo tenere conto che non possiamo piu' ragionare secondo un modello eurocentrico: il mondo si e' allargato ma l'Italia e l'Europa possono continuare a recitare un ruolo importante se pongono ...

Europee - Donato (Lega) vs Gruber : “Democrazia non si fa con le Nomine”. “Allora dovete cacciare il premier Conte” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e Francesca Donato, candidata della Lega alle elezioni Europee, sull’alleanza tra il partito di Salvini e i Paesi di Visegrád. “La Lega in Europa ha come migliori alleati i peggiori nemici dell’Italia – chiede la giornalista alla presidente di Eurexit – L’Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrád, come sappiamo, ...

