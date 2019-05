Mercato Juve | assalto a De Ligt | non solo Ramsey | ecco la nuova mezz’ala

CalcioMercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto sei top player : tra questi De Ligt e Isco : Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare ...

CalcioMercato Juventus - Allegri scartato da Nedved : sarebbe vicino Conte : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali ...

La Fifa conferma il blocco del Mercato del Chelsea : Juve - cambia il futuro di Higuain : Qualora, come appare probabile, ricevessero risposta negativa anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport, si ritroverebbero forzatamente fermi dal 1 luglio 2019 fino alla fine del gennaio del 2020. ...

CalcioMercato Juve - da Pogba a Milinkovic : ecco chi sarà l’erede di Pjanic : Calciomercato Juve – Non è un’estate da incedibili in casa Juventus. Serviranno rinforzi in tutti i reparti e agli innesti dovranno corrispondere uscite anche di peso, per cui nessuno al momento può sentirsi certo della conferma, a meno che non si chiami Cristiano Ronaldo. Tra gli indiziati alla partenza, oltre Dybala e Douglas Costa, spicca soprattutto […] More

CalcioMercato Juve : quattro le possibili alternative a Cancelo - tra cui Trippier e Darmian : C’è anche Cancelo nella lista dei possibili partenti per il prossimo Calciomercato della Juventus. Il portoghese dopo una stagione tra alti e bassi è tra gli uomini più richiesti della rosa bianconera e così Paratici sta sondando il terreno per capire, in caso di cessione, come coprire la lacuna sulla destra della difesa. In Inghilterra piace Trippier, in Francia c’è un ritorno di fiamma per Sidibè mentre non è da escludere il nome di Darmian, ...

Juventus - Allegri al PSG : nuovo scenario di Mercato - ora cambia tutto! : Allegri AL PSG- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il PSG sarebbe pronto ad irrompere in maniera prepotente su Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Un affondo concreto che darebbe il benservito all’attuale tecnico del PSG, Tuchel. Come si legge, il club parigino sarebbe pronto a riempire d’oro Allegri. L’attuale ingaggio del tecnico […] L'articolo Juventus, Allegri al ...

Mercato Juventus - assalto di un top club ad Emre Can : i dettagli : Mercato Juventus – Non solo tanto Mercato in entrata, ma soprattutto si parla di tante cessioni. Oltre al solito nome di Pjanic e Khedira in uscita, adesso spunta quello di Emre Can. Il tedesco arrivato a parametro zero dal Liverpool ha disputato una grande seconda parte di stagione (anche se ha saltato molte partite a […] More

CalcioMercato Juventus : Rabiot primo obiettivo - ma lui snobba bianconeri : Calciomercato Juventus – E’ uno degli obiettivi del centrocampo bianconero. Adrien Rabiot, dopo i corteggiamenti di diversi mesi fa, era stato “abbandonato”. Poi, da qualche giorno, i nuovi contatti, con Paratici che ha parlato con la signora Veronique, madre e agente del calciatore. A quanto pare, o perlomeno da quanto emerge da “L’Equipe“, non si sono registrati grandi progressi, e la pista ...

CalcioMercato Juventus - il PSG punta Pjanic : da Milinkovic-Savic al sogno Pogba - tutti i nomi per sostituirlo : Miralem Pjanic finisce nel mirino del PSG e la Juventus prepara una lista di possibili sostituti: da Milinkovic-Savic a Pogba, passando per Rabiot e Ndombele, ecco tutti i nomi per rimpiazzare il centrocampista bosniaco Mentre le altre big della Serie A sono alle prese con un caldissimo finale di stagione, la Juventus, già Campione d’Italia con largo anticipo, ha tutto il tempo per pianificare il suo mercato estivo. Il PSG avrebbe ...

Mercato Juventus - “Sky Sport” rivela : ecco i 3 sacrificabili di Paratici : Mercato Juventus- Una stagione da autentica protagonista e una prossima annata ancora da programmare e organizzare nel minimo dettaglio. La Juventus si prepara a mettere le mani sul Mercato per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dall’imminente summit tra Allegri e Agnelli. L’incontro potrebbe concretizzarsi in vista dei prossimi giorni e […] More

Il blocco del Mercato per il Chelsea potrebbe salvare la Juve dal ritorno di Higuain : La Fifa ha confermato il blocco del mercato per due sessioni per il Chelsea. È infatti stato respinto il ricorso presentato dai Blues alla penalizzazione commissionatagli in conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Brutta tegola per la formazione di Sarri che proprio in questo periodo aveva ampiamente riconquistato il favore del pubblico, macinando vittorie sia in Premier che in Europa League. La squadra non ...

Mercato Juve - Ramsey cambia il centrocampo : sarà doppio addio : Mercato Juve- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Dopo l’arrivo di Ramsey, i bianconeri sembrerebbero essere intenzionati a rivoluzionare totalmente la linea mediana. Pjanic potrebbe dire addio alla Juventus di fronte ad un’offerta da circa 80 milioni di euro. Paratici potrebbe entrare nell’ottica […] More

CalcioMercato Juventus - quattro possibili ingressi a centrocampo : tra questi c'e Kroos : I tifosi bianconeri aspettano l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, un confronto che sancirà definitivamente la conferma o meno del tecnico toscano. Ma un altro evento sarà molto importante dal punto di vista del mercato, ovvero l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto per giugno 2019, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio con il Barcellona per Cancelo : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare numerosi cambiamenti. In particolare, sono in bilico le situazioni di Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Joao Cancelo. Il primo ha aperto al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe venderlo soprattutto nel caso in cui dovesse andare via Massimiliano Allegri. Il valore di mercato del centrocampista bosniaco, comunque, si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di ...