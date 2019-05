Il finale di Young Sheldon sarà un inaspettato crossover con The Big Bang Theory

blogo

(Di giovedì 9 maggio 2019) Le sorprese conCooper e il mondo di The Bigsono sempre dietro l'angolo. E per ildella seconda stagione di, già rinnovata per altre due stagioni, ci aspetta davvero qualcosa die sorprendente.TvLine ha rivelato che nell'ultimo episodio della seconda stagione diin onda il prossimo 16 maggio su CBS dopo il doppio episodio eventodi The Bigciun omaggio alla serie madre con l'arrivo dei giovani Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette. Ildiuncon The Bigpubblicato su TVBlog.it 09 maggio 2019 19:53.

