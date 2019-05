USA | calo a sorpresa delle scorte settimanali di petrolio

Borse Asia-Pacifico in calo su trattative commerciali USA-Cina : Le Borse asiatiche hanno seguito l'esempio di Wall Street con gli investitori che si spostano sul più tranquillo mercato monetario su timori per la crescita futura dell'economia a causa del protrarsi delle trattative fra Cina e Usa sul commercio internazionale.

Ascolti tv USA lunedì 6 maggio - The Resident e Man with a Plan in calo con i finali : Ascolti tv USA lunedì 6 maggio Ascolti tv USA lunedì 6 maggio – Nemmeno i finali di stagione creano più l’evento. Il finale di The Resident su Fox cala rispetto alla scorsa settimana fermandosi allo 0.8 di rating con 4.95 milioni con qualche migliaia di spettatori in meno e un decimo di punto di rating. A seguire 911 1.1 nei demo tra i 18-49 anni e 5.8 milioni di spettatori, programma più visto nella pregiata fascia 18-49 insieme a ...

In deciso calo i mercati europei - Milano inclUSA : Si muove in territorio negativo Piazza Affari insieme alle altre principali Borse europee orfane di Londra, rimasta chiusa per il Bank Holiday. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo. Sui ...

USA - indice ISM non manifatturiero in calo ad aprile : Segna il passo il settore terziario americano. L'indice ISM dei servizi elaborato dall'Institute for Supply Management si è attestato, nel mese di aprile, a 55,5 punti dai 56,1 del mese precedente. Il ...

Ascolti tv USA giovedì 25 aprile - Gotham chiude in calo - bene The Orville : Ascolti tv USA giovedì 25 aprile Ascolti tv USA giovedì 25 aprile – Serata con nuovi record negativi per le comedy, di finali ma anche soggetta a possibili aggiustamenti sostanziosi soprattutto in casa ABC che ha trasmesso il Round 1 del Draft NFL che ha ottenuto 4,9 milioni e 1.2 di rating nei demo 18-49 anni in crescita rispetto allo scorso anno quando era in onda su Fox. Il finale di serie di Gotham (con l’arrivo di Batman e un ...

Vaccini - epidemie di morbillo nel mondo : sotto accUSA il calo delle immunizzazioni : Era solo il 2000 quando gli Stati Uniti furono dichiarati ‘morbillo free’. Ora gli Usa, insieme ad altri Paesi in tutto il mondo, stanno sperimentando una recrudescenza della malattia, una serie di epidemie dovute al calo della copertura vaccinale. Senza una rinnovata attenzione all’importanza della vaccinazione contro il morbillo, la malattia potrebbe riaffacciarsi a pieno ritmo in tutto il pianeta. Il monito arriva dagli ...

Serie A – Studio Cies - spettatori in calo in Italia - boom negli USA [DETTAGLI] : Secondo uno Studio dell’osservatorio Cies sulle stagioni dal 2003 al 2018 le presenze negli stadi dei Paesi calcisticamente più evoluti sono in costante aumento, ma non in Italia. In Serie A si è passati da una media spettatori di 23.245 presenze a 22.967 per partita. Male anche la Spagna che, pur portando molto spesso propri club ai vertici dei tornei europei, ha perso il 7% degli spettatori. Il contrario di quanto accaduto, ad ...

Economia USA cresce a rilento - calo tasso mutui ridà speranza al mattone : Secondo Evans, che è membro votante del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana, i fondamentali economici degli Usa sono ancora buoni anche se ...

Economia USA cresce a ritmo lieve - calo tasso mutui ridà speranza al mattone : Anche se, come ha sottolineato due giorni fa Charles Evans, presidente della Federal Reserve di Chicago, un rialzo dei tassi negli Stati Uniti è possibile se l'Economia cresce come da attese. Se ...

USA - scorte settimanali di petrolio in calo più delle attese : Diminuiscono le scorte di greggio settimanali negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 12 aprile 2019 sono ...

USA - richiesta sussidi disoccupazione in calo di 8.000 unità : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 6 Aprile 2019. I " claims" sono scesi di 8.000 unità a 196.000 dalle 204.000 unità riviste della settimana precedente, ...

USA - licenziamenti Challenger marzo in calo del 21% a 60 mila unità : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di poco più di 60 mila posti di lavoro, in ...

Ascolti Tv USA lunedì 1 aprile : 911 è l’unica serie in crescita - in calo Bull : Ascolti tv USA lunedì 1 aprile Ascolti tv USA lunedì 1 aprile –Continuo lo scontro tra talent al lunedì, con ABC che perde regolarmente lo slot. Le nuove puntate di American Idol aprono la serata ABC con 6,21 milioni e 1.1 di rating, in calo di un decimo di rating superato da FOX che ottiene una media di serata più alta. The Fix continua il suo viaggio verso l’oblio perdendo un altro decimo di rating nel nuovo episodio: 3 milioni e 0.5 di ...

USA - stoccaggi gas in calo di 36 BCF : Diminuiscono gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration, EIA,, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana ...