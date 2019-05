Salvini | Chiuderemo negozi di cannabis

Salvini : 'Chiuderemo uno per uno i negozi di cannabis light' : 'Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis , che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda ...

Salvini : "Chiuderemo uno per uno i negozi di cannabis light" : "Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha incontrato le comunità terapeutiche al Viminale. "Ce ne sono ormai più di mille - ha attaccato Salvini - al di fuori di ogni regola e ...