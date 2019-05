Primo Levi | «Se questo è un uomo» | una tragedia superrealista

Maturità 2019 - gli studenti scommettono sui "classici" : Verga - D’Annunzio - Svevo e Pirandello. Per gli anniversari Primo Levi e il Muro di Berlino : Poco spazio alla fantasia, meglio l'usato sicuro. Giocano sulla difensiva i maturandi. Per loro il 2019 è un anno particolare, l'esame è cambiato, già a partire dal tema d'italiano. Per questo, se gli si chiede di fare una previsione sulla loro maturità, rimangono ben ancorati alla tradizione e alla stretta attualità. O forse è una speranza.Eccolo il messaggio lanciato da circa 1000 ragazzi attraverso il ...

Primo Levi : a 100 anni dalla nascita - Torino rende omaggio alla persona simbolo della resistenza nella Shoah : Saranno due degli appuntamenti per i 100 anni dalla nascita di Primo Levi promossi dal Comitato per il Centenario “per ascoltare le sue parole e riflettere su di esse“. La prima esecuzione integrale a teatro di ‘Il Sistema periodico‘ e la rappresentazione di ‘Se questo è un uomo‘ in collaborazione con TPE, Teatro Stabile di Torino e Teatro di Roma. Dai teatri al mondo della scuola e dei chimici, da Bene ...

Levi's rivede l'utile nel Primo trimestre : I jeans Levi's tornano in utile nel primo trimestre. L'azienda di San Francisco, sbarcata al New York Stock Exchange, NYSE, lo scorso marzo , ha chiuso il periodo con un risultato netto pari a 147 ...

Rodà lancia il Primo Levi : ALLIEVI AMARI MERCURI-Primo Levi 0-1 AMARI MERCURI , 4-3-3,: Maddalena; Ferrazza, Lollobrigida, Tocci, Gionaj; Borelli, Stefani, Arcangeli, 17' st De Angelis,; Giordano, Pansera, Varriale, 25' st ...

«Primo Levi - un grande scrittore Ma lo capimmo troppo tardi» : Come giudica il livello della narrativa? «Continuo a credere nella letteratura, che non è una scienza esatta ma può arrivare persino più in là, se la si intende come esplorazione di terre incognite. ...

“Il corpo faccia quello che vuole. Io sono la mente”. L’intervista di Paolo Giordano a Rita Levi Montalcini dal Primo numero di Wired : Questo articolo è comparso originariamente nel numero uno di Wired Italia, a marzo 2009, ed è il primo di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni. 0.Ebri* Ebri sta per European brain research institute (Ebri). La brochure della fondazione riporta il testo a fronte in inglese e un bel ritratto di Rita Levi-Montalcini in seconda pagina: una mano nascosta dietro la nuca e niente orecchini. ...