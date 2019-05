Classifica marcatori | mani sul titolo per Quagliarella

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)– Stagione impressionante per Fabio, l’attaccante ha trascinato la Sampdoria in campionato con gol e grandi prestazioni e dopo la doppietta nel match contro il Parma ha allungato in vetta allain Serie A, a tre giornate dal termine ha già messo a segno 25 reti ed è il grande favorito per quanto riguarda le scommesse. Il blucerchiato è quotato 1,20 sul tabellone Snai, lo scorso turno Zapata e Ronaldo hanno risposto ma solo con una rete. Alle spalle dici sono proprio i calciatori di Atalanta e Juventus e, come riporta Agipronews, sono entrambi proposti a 7,50. Altissima la quota di Piatek, a 15.Panchina Sampdoria, via Giampaolo? Tutti i nomi per il sostituto CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

