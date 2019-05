La Terra è piatta?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Dunque tra pochi giorni si terrà a Palermo il congresso deipiattisti; e ci sarà anche Beppe Grillo, per stare, come dice lui sulla sua pagina Facebook, “in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica è definitiva”. Ovviamente uno potrebbe chiedersi se Beppe Grillo crede davvero che lasia: nei post sul suo blog non lo dice esplicitamente, mentre fa una osservazione interessante: “In America l’interesse per il movimento delpiattismo sembra crescere (Anche in Italia !)”. Ovvero: sia lao tonda, a chiacchierarci sopra si possono catturare persone (cioè voti, spettatori, soldi, vantaggi).CERVELLI CHE NON FUGGONO, NON ARRETRANO NEMMENO, ANZI…Ho deciso di partecipare, a Maggio, al primo congresso dei…Pubblicato da Beppe Grillo su Sabato 27 aprile 2019Assodato ...

