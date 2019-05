Dopo Cairo e De Laurentiis | anche Lotito contro la SuperLega

Toro - testa al derby Dopo il 2-0 sul Milan. Cairo : "E' il più importante della mia presidenza" : 'Il gol? La dedica va al figlio di Bonucci che era in tribuna assieme a tutta la sua famiglia - così il Gallo a Sky Sport -. È stata una grande serata, ora testa al derby: sarà spettacolare'. Con un ...

Il Toro vede rosso : tenere Belotti è costato caro a Cairo - Dopo cinque anni il bilancio è in negativo : Fare una squadra che punta all'Europa costa. Così come trattenere i migliori elementi, Belotti in primis, rinunciando ai milioni arrivati dalle plusvalenze che per anni hanno autofinanziato il mercato.

Motocross - Risultato GP Trentino MXGP 2019 : Gajser fa doppietta Dopo una splendida gara-2 - Tony Cairoli cade ma resta leader : dopo uno straordinario duello in gara-2 di MXGP del Gran Premio del Trentino di Pietramurata a trionfare è lo sloveno della Honda Tim Gajser, complice anche una caduta di Tony Cairoli nel primo dei due giri supplementari, ma il fuoriclasse siciliano nove volte campione del mondo riesce a mantenere la seconda posizione a fine corsa. Alla partenza Gajser, a differenza di gara-1, parte nettamente meglio di Cairoli e lo distanzia di un paio di ...

LIVE Motocross - GP Trentino MXGP 2019 in DIRETTA : Gajser beffa Cairoli Dopo un duello pazzesco. Dalle 17.10 la rivincita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Trentino 2019, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Si corre a Pietramurata, sul circuito dolomitico assisteremo a un pomeriggio davvero molto ricco e avvincente in cui può succedere davvero di tutto: come sempre sono in programma due corse, alle ore 14.15 appuntamento con la gara-1 mentre alle ore 17.10 si tornerà in pista per la gara-2, sempre sulla distanza dei 30 minuti + 2 giri. Tony ...

LIVE Motocross - GP Olanda MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli è secondo Dopo la partenza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del terzo round della classe MXGP, valido per il Mondiale 2019 di Motocross. Sul tradizionale tracciato di Valkenswaard (Olanda) Tony Cairoli vuol dare l’assalto ancora una volta alla vittoria. dopo essersi portato a casa i primi due appuntamenti in Argentina e in Gran Bretagna, il pilota siciliano vuol porre il sigillo anche sul celebre tracciato olandese, allungando la sua striscia positiva di ...