Coppa d’Africa 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv | tutte le partite e le

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Lad’Africasi disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo International, 30 Giugno, Al Salam.Il Camerun difenderà il titolo conquistato due anni fa e si presenterà ancora tra le favorite per la conquista del trofeo insieme a Egitto, Nigeria, Senegal, Ghana, Sudafrica ma il torneo è sempre aperto a qualsiasi risultato e sicuramente ne vedremo delle belle. Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in sei gironi, le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ...

SchiroTheBabe : Il Sud Africa ha dominato, 27-0, la finale della Coppa d'Africa di baseball e giocherà la qualificazione Olimpica a… - ecenpreakhal : RT @AlessandroPalm: Per la cronaca, nel 2009/2010 eto'o e milito fecero un rigore per uno fino alla partenza di eto'o per la coppa d'africa - SchiroTheBabe : Sud Africa e Uganda si giocano domani (ore 13 a Johannesburg) la Coppa d'Africa di baseball e un posto nel torneo d… -