Banca IMI | utile primo trimestre | +27%

Banca IMI - nominato il nuovo CdA : L'Assemblea degli Azionisti di Banca IMI ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, confermando Gaetano Miccichè e Mauro Micillo rispettivamente ...

Exor - Banca IMI abbassa il rating : Gli analisti di Banca IMI hanno abbassato il giudizio su Exor da "add" a " hold ", ma hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo da 64,60 a 70,80 euro. A Piazza Affari risultato positivo per la ...

UBI Banca - assemblea vota quasi all'unanimità l'unica lista presentata per il CdA : L'assemblea di UBI Banca tenutasi a Bergamo ha approvato oggi l'elezione del CdA formato dai 15 candidati previsti dall'unica lista presentata, con il consenso quasi unanime dei soci, ha votato a ...

Poste Italiane - Banca IMI rivede al rialzo il target price : Gli analisti di Banca IMI hanno alzato il prezzo obiettivo su Poste Italiane da 9 a 9,90 euro, mantenendo la raccomandazione " add ". Nel frattempo, sul listino milanese, discreta la performance della ...

Perché sono diminuite le rapine in Banca : Roma, 30 mar., askanews, - Oltre 600 milioni ogni anno stanziati dalle banche in Italia tra il 2007 al 2018, per garantire alla clientela filiali ancora più sicure, adottando misure di protezione più ...

Fineco - Banca IMI rivede al rialzo il target price : Gli analisti di Banca IMI hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo su Fineco da 8,70 a 10,30 euro, confermando la raccomandazione a " hold ". Nel frattempo, sul listino milanese, migliora l'...

Banca IMI - 8 Cash Collect Certificates digital su azioni : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Il certificato ha ...

Bonifico senza conto corrente in contanti : Poste Italiane o Banca - i limiti : Bonifico senza conto corrente in contanti: Poste Italiane o banca, i limiti Bonufico senza conto corrente, le informazioni Un Bonifico in contanti senza avere un conto corrente: è possibile farlo? La risposta è affermativa. È quello che si chiama comunemente Bonifico per cassa, anche se non proprio tutte le banche consentono di farlo. Al contrario, in qualsiasi ufficio di Poste Italiane sarà possibile procedere con questo tipo di bonifici. Il ...

Banca Mediolanum celebra i primi dieci anni della propria corporate university : ... di ispirazione e inclusiva di altre discipline: l'arte, la scienza, la filosofia. Stasera al Teatro Nuovo di Milano si svolge "EDUcanDO: l'educazione può fare", evento celebrativo di Centodieci ...