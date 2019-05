Out Of The Hat | il titolo puzzle platformer dello studio indie italiano Not A Number è

Si gira a Torino il kolossal 'The Outfit' - prequel della saga 'Kingsman' : Riprese in costume del secolo scorso sul lungo Po Armando Diaz a Torino. Si tratta dei primi ciak del kolossal angloamericano 'The Outfit', prequel della serie 'Kingsman' che è arrivato al terzo ...

Il finale di The Outer Worlds cambierà "drasticamente" in base alle scelte dei giocatori : Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment sono famosi per aver creato alcuni dei migliori giochi di ruolo sul mercato. Uno dei motivi per cui i loro giochi sono stati sempre apprezzati è il numero di scelte significative fornite ai giocatori, che plasmano la narrativa e possono portare a conclusioni estremamente divergenti.Come segnala Gamingbolt, questa tradizione continuerà anche con il loro imminente The Outer Worlds. In un'intervista con ...

Stephen King in tv - in arrivo nuove serie tratte dai suoi romanzi - da Castle Rock 2 a The Outsider : Chi muore dalla voglia di ritrovare il genio di Stephen King in tv sarà felice di sapere che le case di produzione pullulano di progetti ispirati ai grandi romanzi del prolifico autore. Innanzitutto è in fase di sviluppo la seconda stagione dell'ambiziosa Castle Rock, una serie antologica di genere horror e fantascientifico che raccoglie personaggi e temi legati proprio a Castle Rock, nel Maine. Andata in onda nell'estate del 2018 su Hulu, la ...

Charlize Theron racconta dell’omicidio del padre e del coming Out del figlio : Charlize Theron – Un padre violento ucciso davanti ai suoi occhi dalla madre e l’inaspettato coming out del figlio Jackson. La star di Hollywood racconta gli eventi che hanno inevitabilmente segnato la sua vita, a dimostrazione che non sempre l’esistenza degli attori è priva di ostacoli da superare. STAR: #CharlizeTheron – tenacemente.com #tenacemente #star ... Leggi tuttoCharlize Theron racconta dell’omicidio ...

Astronomia : Hubble festeggia il suo 29° anniversario nello spazio con questa spettacolare immagine della SOuthern Crab Nebula : Il 24 aprile del 1990, il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA veniva lanciato a bordo dello space shuttle Discovery. Da allora ha rivoluzionato il modo di vedere l’universo degli astronomi e del grande pubblico. Ogni anno il telescopio dedica una piccola parte del suo tempo di osservazioni a scattare una speciale immagine per il suo anniversario. L’incredibile immagine in alto della Southern Crab Nebula dalla caratteristica forma a clessidra ...

Forte interesse per Norfolk SOuthern : Chiusura del 5 aprile Rialzo marcato per Norfolk Southern , tra i componenti dello S&P-500 , che archivia la sessione in utile dello 0,34% sui valori precedenti. Operatività odierna: A livello ...

The Outer Worlds non avrà una meccanica di crafting a causa del mondo di gioco dominato dal capitalismo : The Outer Worlds, recentemente protagonista con una demo al PAX East 2019, non includerà meccaniche di crafting, stando a quanto riportato da VG247.com e il team di sviluppo ha spiegato perché ha preso questa decisione.Ebbene, Obsidian non aggiungerà il crafting all'interno di The Outer Worlds perché non avrebbe senso nel contesto della storia che sta cercando di raccontare.Questo è un mondo in cui le persone sono schiave del capitalismo, con ...

The Outer Worlds : Cidiverte distribuirà in Italia le edizioni fisiche del nuovo RPG di Obsidian : Cidiverte è lieta di annunciare che distribuirà in Italia The Outer Worlds, nuovo gioco di ruolo single-player di Private Division e della rinomata squadra di Obsidian. Ecco il breve comunicato ufficiale:Cidiverte rappresenta in Italia in esclusiva Take Two Interactive, con le sue etichette 2K, Rockstar Games e Private Division. The Outer Worlds uscirà quest'anno e sarà distribuito fisicamente per le console PlayStation 4 e Xbox One.Tim Cain e ...

Marco Tesini è AD Italia e Regional Vice President SOuthern CMT di Hitachi Vantara : Laureato in Economia all'Università Sapienza di Roma e con un MBA alla Emlyon Business School, Tesini ha maturato una vasta esperienza nel settore IT attraverso una lunga e brillante carriera in Bull ...

"Early morning April 4th - shot rings Out in the Memphis sky…" : 'Early morning April 4th, shot rings out in the Memphis sky...' di Capital Web Quando emergono grandi leader, il loro potere di ispirare l'azione e l'arte è un dono per loro e per il mondo. E come tutti i leader anche Martin Luther King, il leader pacifista per i diritti civili ucciso a Memphis il 4 Aprile 1968, ha una canzone molto famosa a lui dedicata che è Pride degli U2 . ...

The Outer Worlds sarà un'esclusiva di Epic Games Store : la decisione è stata presa dal publisher Private Division : The Outer Worlds è stato da poco mostrato in una splendida demo di gioco durante il PAX East 2019, in questa occasione abbiamo avuto modo di ammirare una lunga sessione di ben 20 minuti.Come saprete, è stato recentemente annunciato che il GDR, successore spirituale di Fallout, non sarà su Steam al momento del lancio e prima di dare la parola al pubblico, il director of communications di Obsidian, Mikey Dowling, ha chiesto alla folla di ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds vedono lo streaming come il futuro del gaming - ma non sanno se Stadia avrà subito successo : Si è parlato molto di Stadia, la prossima piattaforma streaming di Google, da quando è stata rivelata alla GDC qualche settimana fa. Alcuni tendono a credere che Stadia potrebbe essere il futuro del gaming, mentre altri hanno difficoltà a pensare che troverà successo nel nostro attuale "clima" di Internet, dove le velocità sono spesso limitate in varie regioni.Durante il PAX East lo scorso fine settimana, Dualshockers ha avuto l'opportunità di ...

Scopriamo The Outer Worlds in 20 minuti di video gameplay : In occasione del PAX East 2019, Obsidian è salita sul palco con una nuova demo del suo attesissimo RPG, stiamo parlando di The Outer Worlds naturalmente.Come riporta DSOgaming, all'evento è stata mostrata una lunga sessione di gioco, della durata di ben 20 minuti, nei quali Obsidian ci mostra una piccola missione in cui il giocatore è accompagnato da due personaggi: Nyoka e Felix.Nel video di gioco possiamo vedere il sistema di dialogo a scelta ...