Grande Fratello 2019 - Guendalina Canessa confessa i suoi sentimenti a Gianmarco Onestini. Lui la gela : Guendalina Canessa non nasconde l'attrazione che prova per Gianmarco Onestini, anche lui inquilino nella casa del Grande Fratello 2019. La donna, che ha varcato nuovamente la porta rossa 12 anni...

Grande Fratello : Mila e Martina si baciano : Un ' Grande Fratello ' così bollente non si vedeva da tantissimo tempo. O forse non si era mai visto. Dopo i baci che si sono scambiati Francesca De André ed Erica Piamonte, le insistenti avances di ...

Grande Fratello - Serena e D'Urso a processo : "Cosa lascia perplessi" - mazzata vip alla storia strappa-lacrime : "processo" a Barbara D'Urso e al Grande Fratello per la vicenda dolorosa di Serena Rutelli. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha ricevuto una lettera dalla sua madre biologica, che le chiedeva di incontrarla ricevendo un commovente rifiuto. Leggi anche: "Siamo andati dallo

Grande Fratello di passione - effusioni tra Mila e Martina nella notte | VIDEO : Le due ragazze si scambiano effusioni al termine di una danza sensuale, sotto gli occhi stupiti dei coinquilini

Grande Fratello - Daniele e Martina : “Per me è difficile” : Martina e Deniele Gf non si capiscono? Una storia difficile Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele del Grande Fratello? La ragazza sta capendo sempre meglio che è una bella gatta da pelare! Un ragazzo piuttosto complicato, che non riesce a esternare completamente le proprie emozioni e questo lo blocca nei confronti di Martina. Quest’ultima, […] L'articolo Grande Fratello, Daniele e Martina: “Per me è difficile” ...

Grande Fratello 2019 - Michael Terlizzi parla della sua presunta omosessualità : «Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba». Il confronto con Guendalina : Michael Terlizzi - GF16 Le insinuazioni di Guendalina Canessa sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi non sono passate inosservate al diretto interessato. Il milanese, a seguito dell’ennesimo discorso avvenuto nella casa del Grande Fratello 2019 sul suo orientamento sessuale, ha così voluto ribadire di non essere gay ed ha affrontato la donna, colpevole di aver svelato a Cristian Imparato che alcuni suoi amici avrebbero avuto dei ...

Grande Fratello : Tina chiarisce il suo pensiero su Ambra e Kikò! Leggi le sue parole : L’intervista che Tina Cipollari ha rilasciato al settimanale Sono ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web. Tra una risposta e un’altra l’opinionista di Uomini e Donne ha praticamente bocciato la storia d’amore... L'articolo Grande Fratello: Tina chiarisce il suo pensiero su Ambra e Kikò! Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Quegli schiaffi tra Martina e Gianmarco : lo scontro al Grande Fratello : Dopo aver perso una prova affrontata dal gruppo per il budget settimanale , che i concorrenti del Grande Fratello hanno a disposizione per poter fare la spesa, la gieffina Martina Nasoni ha affibbiato ...

Grande Fratello 2019 criticato da Fariba Tehrani : il suo sfogo : Fariba Tehrani attacca il GF 16 di Barbara d’Urso: “E’ un’ingiustizia” Alcune ore fa una fanpage su instagram ha pubblicato un post chiedendo ai suoi follower un’opinione su quest’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. E tra i vari utenti che hanno scritto le loro opinioni ce ne è stato uno che si è lamentato del fatto che Lunedì scorso Guendalina Canessa abbia informato Francesca ...

"Qualcuno le dà un po' di pisello?". Bufera sulla frase al Grande Fratello : Scoppia la Bufera per una frase della bella Valentina Vignali durante il Grande Fratello. La frase incriminata non è sfuggita ai telespettatori e ai social, guarda qui il video ,, che hanno condannato ...

Fariba - madre di Giulia Salemi contro il Grande Fratello : “Ingiustizia” : Fariba Tehrani si scaglia contro il Grande Fratello: la madre di Giulia Salemi torna a gridare “Ingiustizia”. Il caso Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, torna all’attacco del Grande Fratello. L’italo iraniana è tornata a scagliarsi contro il reality Mediaset, tornando sulla vicenda che ha coinvolto sua figlia nella scorsa edizione vip. A scatenare il […] L'articolo Fariba, madre di Giulia Salemi contro il ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" : Guendalina Canessa, nelle ultime ore, ha dialogato approfonditamente, con Martina Nasoni, convinta che Valentina Vignali abbia un debole per Daniele Dal Moro.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Valentina Vignali: "Daniele? Un amico. Non mi permetterei di mancare di rispetto al mio fidanzato" pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 15:46.

Grande Fratello 16 - il fidanzato di Francesca de Andrè ha un'altra ragazza? (FOTO) : Il celebre detto dice che "quando il gatto non c'è i topi ballano" ed è probabilmente il caso di Francesca de Andrè, reclusa ora nella casa del Grande Fratello 16 e del suo fidanzato Giorgio Tambellini. La coppia fidanzata e convivente da pochi mesi, sarebbe già in bilico per due situazioni che, in qualche modo, si intrecciano tra di loro.La figlia di Cristiano de Andrè ultimamente si sta mostrando in atteggiamenti piuttosto affettuosi, ...

Bomba al Grande Fratello : "Francesca De André bisessuale? Tutta una montatura" : A parlare è Veronica Satti, ex gieffina e figlia di Bobby Solo, che ha fatto coming out proprio durante la scorsa edizione...