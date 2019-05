Cucine in muratura | materiali e progetto

ideegreen

(Di domenica 5 maggio 2019)Non sono solo le case di campagna o quelle di una volta ad avere lein. Oggi questa tipologia di impostazione risulta perfetta per tutti gli stile di arredo perché c’è la possibilità di personalizzarla con risultati eccellenti. Oggi lainnon è sinonimo di rustico ma può essere anche estremamente elegante e in alcune case di lusso viene inserita apposta per dare un tocco di stile all’ambiente, un tocco di ricercatezza e di originalità. Andiamo quindi a riscoprire questo tipo di cucina rivalutandola anche agli occhi di chi la associa ancora ad ambienti famigliari e semplici, come ledi una volta.(altro…)inIdee Green.

