Bologna | Mihajlovic | ' Futuro? Parliamone quando saremo salvi'

Serie A Bologna - Mihajlovic vuole una squadra forte : ecco il piano e il prezzo : Bologna - Una squadra da parte sinistra della classifica. E' questo il progetto che sta portando avanti Claudio Fenucci . E servirà una cinquantina di milioni. Nella promessa che Joey Saputo ha fatto ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Salvi? Non ancora - bisogna battere il Milan» : Bologna - Tre punti pesantissimi, quelli conquistati dal Bologna di Sinisa Mihajlovic contro l' Empoli , che ora viene ricacciato indietro per la gioia dei tifosi felsinei: "Non siamo salvi, ma ...

Bologna - Poli : 'Con Mihajlovic giochiamo per imporci - al Dall'Ara siamo super' : Andrea Poli , centrocampista del Bologna , ha parlato oggi pomeriggio ai microfoni di Sky Sport: 'Da quando è arrivato Mihajlovic abbiamo sempre pensato di giocare la partita sfruttando i nostri mezzi . Stiamo facendo una cavalcata e vogliamo centrare l'obiettivo. Rispettiamo l'EmPoli, ...

