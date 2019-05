Siri | Conte | Nessuna conta in cdmImpegno per tutta la legistratura

Siri - Conte : 'Nessuna conta in cdmImpegnati per tutta la legistratura' : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Lega-M5s - braccio di ferro su Siri. Conte alza la voce : 'No a conta in Cdm - lavoriamo' : Il vice premier Salvini smentisce l'ipotesi di una crisi di governo. Di Maio lo incalza chiedendosi perché il Carroccio sia così attaccato ad una poltrona

Siri - Conte adesso frena euro "Nessuna conta in Cdm" : Il premier Giuseppe Conte prova a far calare la tensione che sta esplodendo nel governo. Il caso Siri agita e non poco i gialloverdi e di fatto mette a serio rischio la stessa tenuta del governo. Dopo ...

Siri - Conte : nessuna conta in Cdm - avanti per legislatura : Roma, 4 mag., askanews, - 'Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei Ministri. Noi stiamo lavorando, stiamo portando avanti il programma di lavoro che ci impegnerà per tutta la legislatura'. Così il ...

Incoronazione o crisi? Su Siri Conte si gioca tutto : Conte sa stare al mondo. E' il primo a rendersi conto di dover rispondere prima di tutti al partito che lo ha indicato e insediato come premier. Le sottigliezze e i distinguo squadernati nella ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Giuseppe Conte - raptus vergognoso : 'Anche se Siri è innocente'. Bomba politica sul premier : Ma di fiducia politica. E considerando che la Lega la propria fiducia a Siri la sta confermando con sempre maggior forza, viene un dubbio: a venir meno, forse, è la fiducia tra Conte e Salvini.

Giuseppe Conte - raptus vergognoso : "Anche se Siri è innocente". Bomba politica sul premier : Il moderato Giuseppe Conte ha perso il controllo. Secondo la Stampa, l'offerta di Armando Siri di dimettersi tra 15 giorni, dopo aver parlato con i magistrati che indagano su di lui per corruzione, ha fatto letteralmente impazzire il premier. Che ha accelerato brutalmente e in poche ore ha convocato

Matteo Salvini diserta il CdM su Siri - Giuseppe Conte fuori controllo : "Pronto alle dimissioni" : La "soluzione" sul caso Siri sta dando vita a una slavina di governo. Il premier Giuseppe Conte, con piglio decisionista, ha scelto di sfidare Matteo Salvini annunciando il ritiro delle deleghe del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, nel prossimo CdM. La Lega continua per