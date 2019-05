Napoli | bambina ferita nella sparatoria operata nella notte | è in coma

Agguato a Napoli in Piazza Nazionale : come sta la bambina colpita : Agguato a Napoli in Piazza Nazionale: come sta la bambina colpita Da Milano a Napoli si continua purtroppo a sparare per strada. È stato quasi certamente un Agguato legato agli ambienti della camorra quello per il quale una bambina di 4 anni rischia in queste ore la vita. Si tratta della innocente vittima rimasta coinvolta con altre persone nell’Agguato consumatosi venerdì 3 maggio intorno alle ore 17 in centro a Napoli. Precisamente ...

Operata la bambina ferita nell'agguato a Napoli. Le sue condizioni sono gravi : La bambina di quattro anni ferita ieri pomeriggio nell'agguato a piazza Nazionale a Napoli che aveva come bersaglio un pregiudicato 32enne, ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono, è stata Operata nella notte. "La valutazione dell'opportunità dell'intervento è stata fatta dai chirurghi e dai rianimatori a seguito del monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni cliniche - si legge in una nota del nosocomio - l'intervento ha ...

Spari in strada a Napoli : grave la bambina di quattro anni colpita al torace : I proiettili esplosi tra la folla, nel pieno centro della città. Il bersaglio, un uomo con diversi precedenti, ora ricoverato in gravissime condizioni al Cardarelli. Ferita anche la nonna della bimba: la piccola lotta per la vita al pediatrico Riccobono. Lo sgomento del sindaco De Magistris

