Moviola Juve-Toro | Chiellini-Nkoulou | dubbi

Spal-Juventus DIRETTA LIVE - Formazioni ufficiali - Moviola - Pagelle - Sintesi : Spal-Juventus, Serie A 2018/2019: cronaca in DIRETTA LIVE con Formazioni ufficiali, risultato, Moviola, Pagelle, Sintesi e tabellino

Ajax-Juve - la Moviola : rigore non visto su Bentancur : Al 5' st giustamente annullato per fuorigioco il gol di Neres . L'azione era nata da un fallo non rilevato di De Jong su Bernardeschi. Al 6' Schone meriterebbe l'ammonizione per fallo su Matuidi , ...

Juve-Milan - la Moviola : non solo il rigore non concesso ai rossoneri - Mandzukic rischia la prova tv : moviola Juve-Milan – Sono andati in scena nella giornata di ieri tre anticipi validi per il campionato di Serie A, in particolar modo nel match serale in campo Juventus e Milan, successo per la squadra bianconera ed in rimonta, gli uomini di Allegri possono festeggiare già stasera lo scudetto in caso di sconfitta del Napoli contro il Genoa. Vantaggio ospite con il solito Piatek, ci pensano prima Dybala su calcio di rigore e poi Kean ...

Juventus-Milan - Moviola : mani netto di Alex Sandro. E Mandzukic rischia : Oggi la Gazzetta dello Sport ha analizzato come di consueto in maniera dettagliata la moviola del match della 31.a giornata di campionato. Sul banco degli imputati certamente il signor Michael ...

Moviola Serie A : Milan-Inter - Conti da rosso. Juve - Mandzukic da Var : Milan-Inter Guida, quasi, ok. Giusto il rigore, Conti era rosso E' sicuramente cresciuto molto in questa stagione, Guida , che tiene il derby di Milano, già diretto all'andata, molto bene, almeno fino ...

Serie A - la Moviola : Milan - Conti era da rosso. Alla Juve mancano due rigori : Turno tra luci e, troppe, ombre e in controtendenza rispetto alle ultime giornate per la valutazione dei contatti in area: sorvolano su possibili rigori Massa a Empoli e Banti a Roma. Milan-inter ...