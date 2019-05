Maltempo | in arrivo temporali e neve al centro-nord

Meteo Milano - Maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Liguria : in arrivo 39 milioni per i porti di Genova e Savona : Il presidente di Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti ha reso noto che ammontano a 39 milioni di euro le risorse in arrivo alla struttura commissariale per l’emergenza che verranno spesi per la sistemazione del porto di Savona e di Genova dopo le ultime mareggiate. “Ringrazio il Governo e il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile per aver costruito un percorso proficuo, insieme a Regione Liguria – ...

Meteo - dopo il 25 aprile torna il Maltempo : nel weekend in arrivo pioggia e freddo : dopo i 30 gradi del ponte del 25 aprile, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e freddo già a partire da venerdì 26 aprile, a rischio soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero esserci nubifragi. Migliore la situazione del Meteo al Sud. Ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle ...

Meteo : oggi nubi e Maltempo al nord - forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...

Meteo - il Maltempo non si arresta. Ciclone in arrivo : pioggia - grandine e freddo : 72 ore di maltempo su tutta l’Italia. Nei prossimi giorni sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile, che sarà all’insegna del tempaccio, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sono possibili forti acquazzoni e locali nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord ...

L’arrivo del Maltempo salva le campagne dalla siccità : L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni sono praticamente dimezzate al nord (-50%) nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l’allerta della protezione civile per la perturbazione è scattata proprio nelle regioni dove è più pesante il deficit idrico. In queste ...

Maltempo - l'allerta meteo si estende : piogge e temporali in arrivo : La protezione civile ha emesso un avviso meteo che individua in ben otto Regioni potenziali criticità legate al Maltempo...

Maltempo : in arrivo venti forti fino a burrasca nel Centro-Sud : venti forti con intensità fino a burrasca arriveranno dalla tarda mattinata di lunedì 22 aprile, su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, soprattutto lungo i settori costieri e tirrenici: lo rende ...

Maltempo : grossa nube di sabbia in arrivo sull'Italia direttamente dal Sahara - nel giorno di Pasquetta : Ve ne abbiamo già ampiamente parlato negli ultimi giorni ma vogliamo nuovamente sottolineare la notevole caratura del peggioramento in arrivo sull'Italia, l'ennesimo di questo mese d'Aprile. Già...

Maltempo : in arrivo venti fino a burrasca forte. Possibili mareggiate : Roma, 20 apr., askanews, - La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, nella giornata di domani lambirà anche l'Italia meridionale determinando un'...

Meteo Puglia : ufficiale - Pasquetta rovinata dal Maltempo. Scirocco tempestoso in arrivo : L'ombra del maltempo per la giornata di Pasquetta aleggiava già da metà settimana, ma ora possiamo definirla una certezza : lunedì il tempo tornerà a peggiorare su gran parte d'Italia e anche...

Maltempo Emilia Romagna : in arrivo da Roma 4.4 milioni per la criticità : Sono in arrivo 4 milioni e 400 mila euro per far fronte alle criticita’ piu’ urgenti aperte in Emilia-Romagna dal Maltempo di inizio febbraio con l’alluvione del Reno, il gelicidio in Appennino, frane ed erosioni delle sponde dei fiumi da Piacenza a Bologna. Il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile ha firmato l’ordinanza che destina i fondi: ora, per rendere operative le risorse, si dovra’ ...

Previsioni meteo : ufficiale - Pasquetta sara' rovinata dal Maltempo. Vento tempestoso in arrivo : Ve ne abbiamo parlato già da diversi giorni e ormai non ci resta che confermare la previsione : la giornata di Pasquetta sarà senza dubbio rovinata dal maltempo su buona parte della penisola. Tutto...