Juve | Cuadrado | canestro impossibile in allenamento VIDEO

Juventus-Torino probabili formazioni : c’è Cuadrado - novità in difesa : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del derby della Mole, match in programma questa sera alle ore 20:30. Allegri si affiderà al solito e collaudatissimo 4-3-3. In difesa spazio per Cancelo sulla destra, il quale sarà preferito a De Sciglio. Bonucci e Chiellini formeranno la coppia centrale, mentre sulla sinistra Spinazzola […] More

Juventus - Cuadrado : 'L'ottavo scudetto consecutivo resterà per sempre nella storia' : Uno dei protagonisti della Juventus delle passate stagioni è stato indubbiamente Juan Cuadrado, il quale era utilizzato da Massimiliano Allegri come 'jolly' per spezzare le partite, quando queste erano in una fase di stallo. L'annata che sta per concludersi è stata però molto difficile per il colombiano, perché ha dovuto fare i conti con un intervento al ginocchio che l'ha tenuto fuori dai giochi fino a qualche tempo fa, ma ora il giocatore è ...

Juventus - Cuadrado : 'L'eliminazione dalla Champions non è un fallimento' : Questa mattina la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista del derby di venerdì. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta piuttosto intensa per arrivare al meglio alla gara contro il Torino. Venerdì la Juventus ripartirà da Cristiano Ronaldo, che vuole vincere la classifica cannonieri. CR7 probabilmente avrà al suo fianco Federico Bernardeschi, visto che Paulo Dybala resta ancora in dubbio, mentre Mario ...

Juventus - cessione Cuadrado : spunta il nuovo scenario - i dettagli : Juventus Cuadrado- Resta ancora da valutare il prossimo futuro di Cuadrado in maglia bianconera. Se in un primo momento, fino a poche settimane fa, pareva certo l’addio dell’esterno colombiano, nelle ultime ore starebbe avanzando la reale possibilità di rinnovo contrattuale con la compagine bianconera. Un rinnovo dettato dal possibile addio di Douglas Costa. La Juventus […] More

Juventus - Cuadrado respinge le critiche : “nessun fallimento - l’ottavo scudetto resterà nella storia” : L’esterno bianconero ha sottolineato come la stagione non sia affatto fallimentare, considerando l’ottavo scudetto consecutivo conquistato L’ottavo scudetto consecutivo e la Supercoppa Italiana vinta contro il Milan rendono la stagione della Juventus alquanto positiva, indipendentemente dall’eliminazione in Champions e Coppa Italia. Fabio Ferrari/LaPresse E’ il pensiero di Juan Cuadrado, esterno bianconero ...

Juventus-Torino probabili formazioni : Cuadrado dal 1' - ancora out Dybala? : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Dopo il pareggio per 1-1 nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al match contro il Torino, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio venerdì ore 20:30. Bianconeri, già campioni d’Italia per l’8^ volta consecutiva, affronteranno un Torino motivato dalla scalata verso la […] More