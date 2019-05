Sarri | “Il pari ci va stretto” E sul suo futuro…

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le parole di Maurizioal termine di Eintracht-Chelsea 1-1, andata della semifinale di Europa League: “Il risultato ci sta stretto – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Al 25′ abbiamo iniziato a giocare e lo abbiamo fatto bene fino all’80’. L’1-1 è un risultato accettabile ma avremmo meritato di vincere e un successo ci avrebbe dato più chance di arrivare in finale“. C’è spazio per un primo bilancio stagionale: “La squadra è stata brava perché in campionato siamo riusciti a rialzare la testa dopo alcune difficoltà. E reagire in Premier League non è facile, sono contento dell’evoluzione che hanno avuto i ragazzi sotto tutti i punti di vista“, ha spiegato. Sulla possibilità di una finale londinese in Europa League contro l’Arsenal, ha dichiarato: “Non mi interessa, ...

