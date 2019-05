laragnatelanews

(Di giovedì 2 maggio 2019)E’ ormai ampiamente noto come la tecnologia contribuisca a cambiare il mondo, modificando stili di vita e permettendo di fare cose che fino a molti anni fa erano difficili persino da immaginare, contribuendo anche a semplificare la vita delle persone. Con l’avvento degli smartphone e dell’app economy, in particolare, sono nati moltissimi nuovion-che attraverso una semplice applicazione per dispositivi mobili, consentono di accedere ad una moltitudine diIn un contesto del genere anche i principali produttori dimobili sembrano interessati ad offrire ai propri clienti l’accesso a strumenti sempre più avanzati, che riescano a semplificare la vita di tutti i giorni. Ed è proprio ciò su cui sembra intenzionata areMotor, che in questi giorni ha annunciato l’intenzione di lanciare nuovion-destinati ai ...

laragnatelanews : Ford punta sui servizi on-demand. Consegna dei pacchi in auto (con Amazon) e lavaggio auto a domicilio… - evyna : Ford punta sui servizi on-demand. Consegna dei pacchi in auto (con Amazon) e lavaggio auto a domicilio… - riptv2010 : Ford punta sugli ibridi per soddisfare i limiti europei sulle emissioni -