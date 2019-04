GeopoliticalCen : RT @GiulioTerzi: #ViaDellaSeta: #Xi,più amici aderiranno - ANSA.LUNGA LA STRADA DI #XI X OTTENERE FIDUCIA: #MARDELLACINA,#XINJIANG, #TIBET,… - GiulioTerzi : #ViaDellaSeta: #Xi,più amici aderiranno - ANSA.LUNGA LA STRADA DI #XI X OTTENERE FIDUCIA: #MARDELLACINA,#XINJIANG,… - TelevideoRai101 : Via Seta,Xi:'Accordi per oltre 64mld $' -

Sono stati firmatidi cooperazione per un valore di64 miliardi di dollari nella seconda edizione del Forum sulla Belt and Road di Pechino. Lo ha annunciato il presidente Xi Jinping,nella conferenza stampa finale. "Molti rappresentanti della comunità d'affari hanno partecipato alla Ceo Conference siglandodi cooperazione per64 miliardi di dollari", ha detto Xi. E ha sottolineato: "Tutto questo dimostra che la cooperazione è in linea con i tempi ed è a beneficio di tutti".(Di sabato 27 aprile 2019)