Ilva,Di Maio:avviare fase due,bonifiche

"Ieri,in Consiglio dei ministri,abbiamo abolito l'immunità penale che permetteva ai verticidi poter godere di alcune esimenti legate a reati ambientali". Così il vicepremier Di, a Taranto, per un vertice sul Contratto di Sviluppo. "Il grande lavoro che dovremo fare ora èunadue per l'ex", aggiunge Di.Un progetto che prevede "più investimenti nelle". Per Taranto "c'è oltre un miliardo che non si sta spendendo. Lavoriamo per la riconversione economica del territorio"(Di mercoledì 24 aprile 2019)