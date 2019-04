Come potrebbe cambiare il codice della strada

Musica Come antidolorifico? Sì : secondo la scienza potrebbe far abbassare il dosaggio dei farmaci : La Musica è il mezzo di svago e relax preferito da molti, ma ora gli scienziati pensano che l’ascolto di un brano possa avere anche un effetto antidolorifico, tale che un domani le prescrizioni mediche potranno essere diverse da oggi. Da una recente ricerca è stato testato che effettivamente la Musica migliorerebbe l’effetto degli antidolorifici e potrebbe consentire un giorno di ridurre le dosi dei farmaci ed avere lo stesso ...

Ecco Come potrebbero essere i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con il foro nel display al posto del notch : Per il lancio di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL ci sarà da attendere sino alla seconda metà del 2019 ma la Rete si inizia a "riscaldare" con alcune nuove immagini L'articolo Ecco come potrebbero essere i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con il foro nel display al posto del notch proviene da TuttoAndroid.

Ecco Come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Google : Il possibile design dello smartphone pieghevole di Google svelato da un brevetto, che mostra uno schermo pronto a piegarsi verso l'interno. L'articolo Ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Google proviene da TuttoAndroid.

Project xCloud : ecco Come Microsoft potrebbe contrastare Google : A quanto pare, la battaglia dello streaming video sta per diventare piuttosto intensa, con molti protagonisti pronti a portarsi a casa la vittoria.Google si è inserito in questo contesto, con un reveal atteso per la GDC 2019 la prossima settimana, dove probabilmente sarà introdotta una nuova console accanto al servizio Project Stream.Microsoft, dal canto suo, ha annunciato Project xCloud lo scorso ottobre e sta pubblicando il suo primo trial ...

Huawei Mate 30 forse avrà un doppio display : ecco Come potrebbe essere : Huawei potrebbe valutare di sperimentare un design innovativo con due display per la prossima generazione di smartphone della serie Mate. ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei Mate 30 forse avrà un doppio display: ecco come potrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Il mistero di Oumuamua potrebbe essere stato risolto : forse è una Cometa oscillante : Nei mesi scorsi si era arrivati anche a supporre che il misterioso oggetto "Oumuamua", arrivato da alcuni anni nel nostro sistema solare, potesse essere una astronave aliena. Adesso, però, una nuova ricerca sembra poter dare risposte più scientifiche ai misteriosi comportamenti di questa struttura spaziale, che in più di un'occasione è sembrata capace di accelerare. Il mistero di Oumuamua Oumuamua è, senza dubbio, il primo oggetto di origine ...

Juventus - ecco Come potrebbe essere la nuova maglia bianconera : due sole grandi strisce? [FOTO] : Juventus, indiscrezioni sulla nuova divisa stanno circolando sul web senza riscontrare pareri favorevoli tra i tifosi La Juventus si sta preparando a vivere una serata dalle mille emozioni, domani ci sarà il tanto atteso scontro con l’Atletico Madrid. Intanto sul web sta facendo molto discutere un’immagine che circola relativamente alla nuova divisa bianconera, senza le consuete strisce verticali, o meglio con sole due strisce ...

OPPO Reno è un nuovo brand di smartphone : ecco Come potrebbe essere il primo modello : Brian Shen, Vice Presidente di OPPO, ha annunciato un nuovo brand di smartphone: stiamo parlando di OPPO Reno. ecco tutti i dettagli L'articolo OPPO Reno è un nuovo brand di smartphone: ecco come potrebbe essere il primo modello proviene da TuttoAndroid.

Roma - arriva Ranieri : potrebbe usare il 4-3-1-2 Come modulo tra le nuove opzioni tattiche : E' Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma. Prende il posto di Eusebio Di Francesco, esonerato dopo la sconfitta con il Porto che è costata ai giallorossi l'eliminazione dalla Champions League. Non sarà semplice per il tecnico ex Fulham rigenerare una squadra che adesso come unico obiettivo stagionale ha quello di conquistare il quarto posto, l'ultimo utile per accedere alla prossima Champions League. Al momento la Roma si trova al quinto ...

Rivoluzione bianconera? Ecco Come potrebbe essere il nuovo 11 della Juventus con Zidane : Juventus pronta a mettere in atto una mini Rivoluzione che potrebbe partire proprio dalla panchina con l’allontanamento di Allegri per far posto a Zidane La Juventus potrebbe cambiare rotta nella prossima estate, dal punto di vista degli uomini, ma anche in panchina. In caso di sconfitta contro l’Atletico Madrid e conseguente eliminazione dalla Champions League, l’era Allegri in bianconero sarebbe da considerarsi chiusa. ...

Il director di Resident Evil 2 suggerisce che Onimusha potrebbe tornare Come un gioco open world : come riportato su ResetEra, il director di Resident Evil 2 ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel documentario dedicato a DEvil May Cry 5 e RE2.Nel video Kadoi porta in scena il suo progetto "sogno", che sarebbe un "GTA in stile giapponese". Durante la breve discussione parla di idee diverse e Kadoi osserva che un progetto del genere potrebbe anche aver luogo nell'era Sengoku (il periodo di riferimento di Onimusha). In seguito a ...

Come potrebbe cambiare la legge sulle droghe : "Innalzamento delle pene" per chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti, oltre a interventi sul "versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti". E' quanto prevede il disegno di legge presentato dalla Lega per contrastare un "fenomeno che - si legge nella bozza - sta assumendo nel Paese dimensioni e caratteristiche ...

Anche il creatore di Sonic non è contento di Come potrebbe apparire il personaggio nel film : Arrivano nuovi leak per il film di Sonic the Hedgehog che ci offrono un'occhiata al pieno design del personaggio. Tuttavia, le immagini che seguono sono a dir poco inquietanti.come segnala Eurogamer.net, Hamagami / Carroll Inc. avrebbe fatto trapelare un altro set di immagini di Sonic, la pagina su cui sono apparse è stata rimossa, ma non prima che migliaia di persone l'abbiano salvata sui loro telefoni.Sembrerebbe proprio ci siano alcune cose ...

Come potrebbero cambiare le pene per traffico e uso di sostanze stupefacenti : "Innalzamento delle pene" per chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti, oltre a interventi sul "versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti". E' quanto prevede il disegno di legge presentato dalla Lega per contrastare un "fenomeno che - si legge nella bozza - sta assumendo nel Paese dimensioni e caratteristiche ...