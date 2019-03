Sette persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica in Cina

A Taranto sono state arrestate Sette persone - tra cui l’ex presidente della provincia - nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica : sette persone sono state arre state a Taranto , in Puglia, nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica a Grottaglie: i reati contestati sono quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti (si definisce “incanto” la vendita pubblica di beni o di appalti

In Francia Settemila persone partecipano alle proteste dei gilet gialli - : Circa sette mila persone partecipano alla protesta dei gilet gialli in tutta la Francia, riferisce la radio France Info, citando il ministero degli Interni del paese. alle 14.00 ora locale in tutto il ...