Due sciatori si scontrano in pista a Bormio | muore un 49enne monzese

Bormio - scontro fra Due sciatori sulle piste : morto 49enne di Vimercate : Un 49enne è morto questa mattina dopo uno scontro con un altro sciatore sulle piste di Bormio, in Valtellina. La vittima, Giovanni Mariani, risiedeva a Vimercate (Monza Brianza) e l’altro sciatore, rimasto ferito in modo non grave, abita invece a Seregno. Non si sa, al momento, se i due si conoscessero. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 sulle piste del comprensorio Bormio 2000. Gli agenti della polizia di Sondrio in servizio di ...

Bormio - scontro tra Due sciatori : muore un 49enne : Sarebbe stato un attimo di distrazione a causare l'incidente mortale di questa mattina sulle piste di Bormio. In alta Valtellina, ha perso la vita uno sciatore di 49 anni, Giovanni Mariani originario di Vimercate.Secondo le prime riscostruzioni, l'uomo si sarebbe scontrato con un altro sciatore di Seregno di 48 anni. L'incidente mortale è avvenuto lungo la pista rossa Cima Bianca che dalla stazione della funivia "Bormio 3000" scende fino alla ...

Courmayeur : i fuoripista sono costati cari a Due sciatori travolti da valanghe : Giornata intensa per il Soccorso alpino, oggi, infatti, sono stati due gli sciatori travolti da valanghe sulle piste di Courmayeur. Un inglese è rimasto ferito dopo essere stato investito da una valanga di non grandi dimensioni mentre scendeva fuoripista vicino il ghiacciaio del Toula, non è stato sepolto dalla neve ma ha perso gli scii prima di essere recuperato in elicottero dal Soccorso alpino valdostano. I traumi riportati agli arti ...

Scontro sulle piste di Pila : Due sciatori in ospedale - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. Nel fine settimana appena trascorso due sciatori sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta dopo essersi ...

Valanga travolge e uccide scialpinista - ricerche di altri Due sciatori scomparsi : Una Valanga caduta sotto la Punta Ollietta (Saint-Pierre) oggi pomeriggio ha travolto e ucciso uno scialpinista milanese di 45 anni. La massa di neve si è staccata intorno alle 13,45 a 2.500 metri di quota investendo un terzetto di sciatori, due dei quali sono stati recuperati illesi dalle guide del Soccorso alpino intervenute sul posto con l’elico...

Montagna - Due sciatori dispersi a Courmayeur : ricerche in corso : L’elicottero del Soccorso alpino valdostano e’ alla ricerca di due sciatori che, come riferito da alcuni amici, non hanno fatto rientro dopo una discesa fuoripista a Courmayeur. I due hanno fatto segnare un passaggio all’impianto di risalita dello Youla poco prima di mezzogiorno, ma non sono mai rientrati a valle. L'articolo Montagna, due sciatori dispersi a Courmayeur: ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.