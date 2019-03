Al via il serale di Amici con Laura Pausini e Biagio Antonacci ospiti il 30 marzo

optimaitalia

(Di sabato 30 marzo 2019)La nuova edizione deldidi Maria De Filippi inizia con superd'eccezione:saranno in studio stasera, sabato 30, e su Canale 5. I due artisti hanno appena rilasciato il nuovo singolo, In questa nostra casa nuova, che presenteranno ufficialmente in TV nella prima puntata della nuova edizione deldidi Maria De Filippi.I duee colleghi italiani partiranno poi in tour. Questa estate sono attesi negli stadi della penisola. La tournée congiunta partirà il 26 giugno da Bari per proseguire fino al 1° luglio quando è atteso l'ultimo appuntamento all'Arena Fiera di Cagliari.Nella tournée sono in programma anche due tappe-evento allo Stadio San Sito di Milano il 4 e il 5 luglio, un concerto allo Stadio Olimpico di Roma e tappe a Bologna, Torino, Padova, Pescara e Messina.I biglietti per tutti i concerti di ...

andreapalazzo2 : RT @QuiMediaset_it: 2 direttori artistici @ricky_martin e @VittorioGrigolo 1 direttore artistico dello show #GiulianoPeparini 1 giudice sp… - Ileniasa25 : RT @QuiMediaset_it: 2 direttori artistici @ricky_martin e @VittorioGrigolo 1 direttore artistico dello show #GiulianoPeparini 1 giudice sp… - QuiMediaset_it : 2 direttori artistici @ricky_martin e @VittorioGrigolo 1 direttore artistico dello show #GiulianoPeparini 1 giudic… -