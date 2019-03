The new Pope | oltre 500 comparse e invasione di finti giornalisti per i ciak a Roma

blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019)Di quanta attenzione mediatica gode un Pontefice? La domanda è retorica, la risposta alquanto scontata. Meno scontato però è il tentativo di riproduzione di tale attenzione, con Paolo Sorrentino impegnato in queste settimane nelle riprese di The New, serie attesissima che verrà trasmessa su Sky la prossima stagione.Il sequel di The Youngvedrà l’ingresso nel cast di John Malkovic, ‘nuovo Papa’ che giovedì mattina ha girato alcune scene in via della Conciliazione aa bordo di una papamobile.The new500diper ipubblicato su TVBlog.it 29 marzo 2019 03:22.

Corriere : Sorpresa tra i visitatori di piazza San Pietro: un finto pontefice su una papamobile nera, circondato da agenti del… - SkyTG24 : Un finto Pontefice in Vaticano, è Malkovich sul set di 'The New Pope' con Sorrentino. FOTO - MasterChef_it : SCOPPIO LE COZZE is the new 'scendo il cane' ??????? #Valeria @Antoninochef #MasterChefIt -