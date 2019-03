Brunei | al via la lapidazione per omosessuali e adulteri

blogo

(Di giovedì 28 marzo 2019)Il Sultanato delha inasprito le pene per gli- già puniti con fino a 10 anni di carcere - e introdotto una modifica al codice penale, già basato sulla Sharia, che permetterà laper le personee glipiù in generale, ma anche l'amputazione delle mani o dei piedi per i ladri.La nuova legge, che già mandato in allarme tutte le organizzazioni che si occupano di diritti umani, entrerà in vigore già la settimana prossima dopo esser stata approvata nei giorni scorsi. A partire dal 3 aprile 2019, chiunque venga ritenuto colpevole dei reati di sodomia, stupro oo potrà essere frustato o lapidato a morte in pubblico, "in presenza di un gruppo di musulmani".L'tà inè illegale già dal 2014 e fin da quel momento era stata annunciata un'ulteriore stretta alla legge islamica in vigore nel Sultanato, quella che ...

