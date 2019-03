Luca Casarini indagato sui migranti | si prende un caffè alla Camera | vergogna sinistra

Mare Jonio - Luca Casarini indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Luca Casarini, ex leader dei no global e oggi capo missione per la ONG Mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dal pubblico ministero Cecilia Baravelli in relazione al caso della nave Mare Jonio. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all'ordine delle autorità di ferMare la nave.La decisione di iscriverlo tra gli indagati è ...

Mare Jonio - indagato anche il capo missione Luca Casarini : Luca Casarini, ex leader dei no global e oggi capo missione per la ONG Mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e dal pubblico ministero Cecilia Baravelli in relazione al caso della nave Mare Jonio. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedire all'ordine delle autorità di ferMare la nave.La decisione di iscriverlo tra gli indagati è ...

Nave Mare Jonio - indagato Luca Casarini : 'Non ho violato nessuna legge' : Concorso nei reati già contestati al comandante della Nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo Luca Casarini è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il ...

Mare Jonio - Luca Casarini indagato/ "Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" : Anche Luca Casarini indagato per la nave Mare Jonio: è accusato di concorso favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le ultime notizie

Nave Mar Jonio : indagato Luca Casarini - capo missione Ong Mediterraeo : Procedono spedite le indagini della Procura di Agrigento in merito al caso della Nave Mar Jonio, della Ong Mediterranea, che negli scorsi giorni ha soccorso 49 migranti al largo della Libia. L'imbarcazione, come si ricorderà, aveva chiesto di potersi avvicinare alle coste dell'isola di Lampedusa, ma aveva ricevuto un iniziale divieto da parte della Guardia Costiera. L'imbarcazione fu poi comunque fatta approdare. Il primo indagato è stato il ...

Nave Mare Jonio - indagato Luca Casarini : Dopo un lungo interrogatorio, la procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati Luca Casarini, il capo missione di Mediterranea, l'associazione umanitaria proprietaria di Mare Jonio, la ...

Mare Jonio - indagato anche Luca Casarini per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : Luca Casarini, capo missione del progetto Mediterranea, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo il lungo interrogatorio sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti e ha ignorato l'alt della Guardia di finanza arrivando ugualmente a Lampedusa. Era già indagato il comandante della barca, Pietro Marrone.Continua a leggere

Mare Jonio - Luca Casarini indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Luca Casarini è indagato. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia Baravelli hanno iscritto nel registro degli indagati l'ex leader dei no global e capo missione della Ong Mediteranea. La decisione è stata presa dopo sette ore di interrogatorio in qualit

La nave Mare Jonio - indagato Luca Casarini : Concorso nei reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo Luca Casarini è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il ...

Mare Jonio - indagato anche Luca Casarini : C'è un secondo indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Mare Jonio della Ong Mediterranea. Si tratta di Luca Casarini, capo missione della nave. Oggi pomeriggio il procuratore aggiunto di ...

Migranti - Luca Casarini indagato per il caso della 'Mare Jonio' : Luca Casarini , capo missione della Ong Mediterraneo , è indagato dalla procura di Agrigento nell'inchiesta sulla nave Mare Jonio. All'ex leader dei No Global vengono contestati gli stessi reati del ...

Luca Casarini indagato per il soccorso dei migranti sulla Mare Jonio : Luca Casarini indagato per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra. Stessi reati già contestati al comandante della nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia ...

Mare Jonio - Luca Casarini indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina : È entrato come persona informata sui fatti ed è uscito da indagato. Dopo un interrogatorio di quasi 8 ore Luca Casarini esce dalla caserma della Guardia di finanza di Lampedusa con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In qualità di capo missione della Ong Mediterranea Casarini ha condiviso operativamente le decisioni prese dal comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone, quindi è anch’egli sotto indagine ...

Ong - chi finanzia le barche di Luca Casarini e compagni : quei clamorosi 485mila euro : «Ciao amico! Naviga con noi! Sostieni Mediterranea Saving Humans, aderisci al crowdfounding, finanzia la barca "Mare Jonio" che se ne fotte della legge, delle autorità e che si fa guidare da simpatici pregiudicati come Luca Casarini! Contatta "Banca etica" che ha organizzato il crowdfounding (va ben