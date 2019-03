“Game of Thrones” fino a qui

Havaianas – Arriva la collezione dedicata a “Game of Thrones” [GALLERY] : Havaianas presenta Game of Thrones. Una collezione dedicata agli amanti della saga. “Winter is coming for the last time” Havaianas e HBO Licensing & Retail hanno collaborato per creare tre esclusivi modelli dedicati a Game of Thrones! Ghiaccio e fuoco si combinano con i sigilli delle case Stark e Targaryen, ed i fan possano prepararsi alla guerra indossando un paio di infradito con le mappe di Westeros e Essos, mentre chi cerca di ...

Kit Harington : la sua reazione al finale di “Game of Thrones” ti farà temere di scoprire cosa succede : Oh oh The post Kit Harington: la sua reazione al finale di “Game of Thrones” ti farà temere di scoprire cosa succede appeared first on News Mtv Italia.

Il trailer di “Game of Thrones” - spiegato bene : Analisi scena per scena di due minuti di scene inedite dell'ultima stagione, che inizia il 14 aprile