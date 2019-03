Schianto in autostrada | imprenditore muore tra le lamiere

today

(Di martedì 26 marzo 2019) Alberto Rava, 63 anni, è deceduto dopo essere finito contro un camion fermo in: per lui non c'è stato nulla da...

gazzettamodena : Schianto, due morti nella notte in autostrada a Modena - Modenaindiretta : Un altro #incidente in #autostrada - AntonellaCard1 : Notte di sangue in autostrada, un morto e un ferito grave in A1. Lo schianto è avvenuto attorno alle 2, tra sabato… -