huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) "Vorrei vedere cosasetutti": lo ha dichiarato all'Agi, il giovane eroe egiziano che ha contribuito a salvare i suoi compagni presi in ostaggio sullo scuolabus di San Donato milanese. Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno, Matteo, aveva incitatoa farsi eleggere in Parlamento "se vuole lo Ius soli". "Ne parleremo di persona", spiegache sta per incontrare il ministro al Viminale.

Frenkoz : RT @HuffPostItalia: Ramy: 'Se fossimo morti che avrebbe detto Salvini?' - davidealgebris : RT @HuffPostItalia: Ramy: 'Se fossimo morti che avrebbe detto Salvini?' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Ramy: 'Se fossimo morti che avrebbe detto Salvini?' -