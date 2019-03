Il mondo in cui viviamo è reale?

Sci alpino - Chiara Costazza annuncia il ritiro : “Il momento in cui realizzi che questo piccolo bellissimo mondo sta finendo è triste” : Al termine della prima manche dell’ultimo slalom speciale stagionale della Coppa del mondo femminile di sci alpino, ha annunciato il ritiro Chiara Costazza, che al sito federale ha rilasciato una lunga intervista. L’azzurra ha iniziato così: “Oggi è stata la mia ultima gara. È stata un’emozione incredibile, ho dato tutto a questo sport e non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene ...

Federici ricorda Giacché : "Lucido e austero - la politica era la lente con cui guardava il mondo" : La sua vicenda di vita in effetti non ha fatto parte semplicemente "di un mondo", bensì di una grande storia, storia che non è iniziata ieri né tantomeno è finita oggi, storia a cui sentiva di ...

«Il mio dolore insopportabile per gli scandali di cui sono i pieni i giornali del mondo» : ... il cardinale Angelo De Donatis , ha confidato ai preti della 'sua' diocesi il proprio stato d'animo segnato dai recenti scandali di abusi, la cui risonanza ha fatto il giro del mondo con la recente ...

Edda : "C'è bisogno di naturalezza - in un mondo in cui tutto è superficiale" : Stefano 'Edda' Rampoldi ha vissuto più vite: prima cantante dei Ritmo Tribale, band grunge di grande successo negli anni '90, poi hare krisna, infine di nuovo musicista, ma da solista: prima con 'Odio ...

Madre e figlia uccidono 5 parenti - tra cui tre bambini : erano convinte che stesse arrivando la fine del mondo : ... come lei, che entro la fine di febbraio sarebbe arrivata la fine del mondo. 'Penso che tutta la famiglia sia stata sottoposta al lavaggio del cervello da parte di Shana - ha detto la sorellastra ...

Le 10 migliori città del mondo in cui abitare : La nostra Italia, lo sappiamo bene, è un posto meraviglioso in cui vivere. Ma purtroppo no, nessuna delle sue - seppur bellissime - città è riuscita a fare capolino nella top10 della classifica The World's Best Cities, messa a punto dalla società di consulenza internazionale Resonance Consultancy. La graduatoria in questione celebra le migliori metropoli del globo in cui vivere ed è stata stilata tenendo in considerazione sei diversi criteri: il ...

Lo stetoscopio con cui “ascoltare” il mondo : Stemoscope è uno stetoscopio wireless che va oltre la sua classica funzione per la diagnosi di malattie mediante la percezione di suoni interni all’organismo, perché allarga il raggio d’azione consentendo di ascoltare tutto ciò che ci circonda. L’idea dietro al progetto di Shawyueh Lin, il designer cinese che ha ideato l’oggetto, è un invito a scoprire il mondo da una prospettiva insolita, inedita per la maggior parte delle ...

La nascita nel mondo : le tradizioni con cui si dà il benvenuto ai neonati : WaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ChildbirthWaterAid, ...

Audio - testo e traduzione di Walk Me Home di Pink - un brano in cui l’amore è un’arma contro un mondo sbagliato : Ascoltare Walk Me Home di Pink significa ripetere un rituale: non soffermarsi sull'arrangiamento sempre potente e sempre pop e concentrarsi sulla sua interpretazione. La voce di Try e Just Like A Pill sa creare un circuito d'empatia che letteralmente scuote l'ascoltatore. Lo faceva già ai tempi di Get The Party Started dimostrando di essere una popstar sopra le righe e fuori dagli schemi con la sua autoironia, la sua attitudine scanzonata e la ...

Karl Lagerfeld morto - il mondo della moda lo ricorda così. Giorgio Armani : “Non dimenticherò mai la gentilezza con cui mi accolse” : “Ho sempre pensato che Karl Lagerfeld fosse un uomo straordinario per il suo talento nel lavoro e nella vita, che ha fuso fino a trasformarli in un’arte unica: il modo di essere Lagerfeld. Anche per questo, forse, pur disegnando per marchi dalla grande personalità, la sua presenza è stata così evidente e riconoscibile da lasciar trasparire sempre il gusto che provava nel disegnare, nel fotografare, nel preparare libri così come ...

C'è in Italia e nel mondo un economista* a cui piace la manovra? : La domanda resta aperta: c'è in Italia e nel mondo un economista* a cui piace la manovra del governo? Non l'abbiamo trovato. Lanciamo quindi un appello, o meglio, un sos: se esiste può farsi vivo e ...

C’è in Italia e nel mondo un economista* a cui piace la manovra? : Roma. La manovra gialloverde è diventata anche un caso di studio internazionale: il prestigioso economista francese Olivier Blanchard l’ha descritta come uno di quei rari casi di “espansione fiscale restrittiva”, ovvero di aumento del deficit che fa ridurre – anziché aumentare – il pil. Di economist