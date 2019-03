Idris Elba protagonista del nuovo scatto di Fast Furious | Hobbs Shaw

Luther - la quinta stagione con Idris Elba è disponibile in Italia : Avviso ai naviganti, in maniera stranamente silenziosa Netflix ha messo a disposizione dei suoi utenti la quinta stagione di Luther. Attesissima anche in Italia ma soprattutto in Inghilterra il nuovo lavoro di Neil Cross ha avuto l’onore di andare in onda il primo gennaio del 2019. Con risultati ottimi dal punto di vista degli ascolti. Quattro nuove puntate con il compito di far dimenticare a tutti i fan la quarta e orrenda stagione ...

Idris Elba sostituisce Will Smith in Suicide Squad 2 : Idris Elba al posto di Will Smith nei panni di Deadshot : è questa la prima certezza per il prossimo film di Suicide Squad 2 . Una settimana fa Will Smith declinava la sua partecipazione per il ruolo ...

