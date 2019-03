Terremoto in Indonesia | scossa di magnitudo 6 1 ma nessun allarme tsunami

Terremoto in Indonesia : scossa magnitudo 6.3 al largo di Sumatra : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato al largo della costa dell’isola di Sumatra , in Indonesia , alle 10:27:37, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Indonesia : scossa magnitudo 6.3 al largo di Sumatra sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Indonesia - forte scossa al largo delle isole Aru - : Il sisma di magnitudo 6 è stato registrato a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni e, per il momento, non è stata diramata nessuna allerta tsunami