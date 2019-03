Russiagate | Trump tace su Twitter in attesa del rapporto Mueller

Russiagate - per Trump niente incriminazione. La rabbia dei democratici : Nessuna nuova incriminazione, neppure per il presidente Donald Trump che, a questo punto, vedrebbe venire meno l’ipotesi di impeachment, ovvero di messa in stato di accusa nei suoi confronti. È questo l’elemento principale che emerge - secondo quanto riferito da fonti del dipartimento di Giustizia - al termine dell’inchiesta Russiagate, il cui fasc...

Russiagate - Mueller consegna il rapporto su interferenze russe : ore di attesa per Trump - : Dopo due anni è stata dunque l'inchiesta sulle possibili interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa del 2016 e sulle possibili collusioni tra la campagna del presidente Usa e il Cremlino

Russiagate - Mueller chiude l’inchiesta che fa tremare la Casa Bianca. Per Trump si apre fase delicatissima : Il consigliere speciale Robert Mueller ha terminato le sue indagini sull'ingerenza russa nelle elezioni del 2016. La Cnn riferisce che il rapporto confidenziale è stato consegnato al procuratore generale William Barr, ed il Dipartimento di Giustizia ha annunciato, che lo esaminerà. Secondo quanto spiegato da diversi commentatori sulla rete satellitare adesso si apre una fase delicatissima. Il Russiagate potrebbe portare come il Watergate alle ...

Russiagate - Donald Trump : 'Michael Cohen è un bugiardo' - : Dopo le accuse rivolte al presidente americano dal suo ex avvocato, arriva la replica da Hanoi. Secondo il tycoon tutta l'operazione è una "caccia alle streghe"

Cohen "Trump razzista e truffatore"/ Russiagate - choc a Camera Usa : "affari a Mosca" : Michael Cohen, deposizione choc alla Camera Usa lunga 9 ore 'Donald Trump è un razzista, imbroglione e truffatore'. Il caso Russiagate

Russiagate - Cohen attacca Trump : 'Truffatore e imbroglione - ha mentito agli americani' : 'Io so chi è Donald Trump. Un razzista, un truffatore, un bugiardo . Non voleva fare il presidente ma vendere il suo marchio. E mi vergogno di aver preso parte ai suoi illeciti invece di ascoltare la ...

Russiagate - Cohen accusa Trump : "Mi vergogno di aver lavorato per lui" : L'attacco dell'ex avvocato Michael Cohen al presidente Donald Trump è durissimo. Di fronte alla commissione di Vigilanza della Camera, colui che fu legale del presidente degli Stati Uniti non ha usato ...

