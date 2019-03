Biathlon:storico trionfo Wierer in CdM

Dorotheanella storia. Già oro mondiale, conquista anche la CdM generale didopo aver vinto quella dell'inseguimento. La 28enne di Brunico si aggiudica il trofeo con il 12° posto nella mass start di Holmenkollen, in Norvegia,gara conclusiva della stagione.Le sue rivali in classifica,l'altra azzurra Lisa Vittozzi e la slovacca Kuzmina, si piazzano rispettivamente 10.ma e 11.ma nella gara vinta dalla svedese Oeberg in 35'56"2. Nella graduatoria conclusiva della CdM, laprecede la Vittozzi.(Di domenica 24 marzo 2019)