Johann Sebastian Bach | doodle Google | figli e opere Il compleanno reale

termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019). Ilmusicale oggi, giovedì 21 marzo 2019, che celebra il 334° anniversario della nascita di. Un’occasione in più per ripercorrere la vasta opera musicale del compositore tedesco, e scoprire la sua famiglia e leprodotte. Spesso si sente dire cheè nato il 31 marzo, ma allora perché l’anniversario cade 10 giorni prima? Andiamo a scoprirlo.: ilnasce nel 1685 ad Eisenach e muore a Lipsia il 28 luglio del 1750. Il giorno di nascita del compositore tedesco è annoverato a volte come 31 marzo, a volte come 21 marzo. In veritànasce il 21 marzo 1685 secondo il calendario giuliano, che era in uso in Germania all’epoca, prima di essere soppiantato dal calendario gregoriano nel 18 febbraio del 1700. Se ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #21marzo del 1685 nasce Johann Sebastian #Bach. #CondividiLaCultura ?? - ilpost : Le cose da sapere su Johann Sebastian Bach - FrancescoBonif1 : “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori” Johann Sebastian Bach -